Їжа
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Динамо - Барселона: онлайн Динамо - Барселона: онлайн 😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

3 рецепти з крабовими паличками на день народження – бюджетно, але смачно

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
2 листопада, 12:14
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Приготуйте салат з яйцем, твердим сиром і помістіть його в "човники" з картоплі, роли формуються зі слайсів з огірка, а сирні булки з крабовими паличками подавайте як аперитив
Рецепти з крабовими паличками на день народження
Рецепти з крабовими паличками на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

З появою крабових паличок ми їли їх просто так або готували та готуємо чудові салати. Але крабові палички – це величезна різноманітність страв.

До дня народження їх можна сміливо використовувати та ефектно подавати.

Реклама

Роли з огірком та крабовими паличками від figurka_mechti – якщо ви та ваші близькі дотримуються правильного харчування. Картопля, фарширована крабовими паличками, за рецептом svetlana732325 – це гаряча закуска.

А сирні булочки з крабовими паличками від cooks.dasha запропонуйте як аперитив.

Сирні булочки з крабовими паличками

Сирні булочки з крабовими паличками
Сирні булочки з крабовими паличками / Фото: instagram.com/cooks.dasha/

Реклама

Інгредієнти для тіста:⁣⁣⠀

  • Сир – 300 г ⠀
  • Яйце – 2 шт. (жовток з одного яйця залишити для змащування) ⁣⁣⠀
  • Борошно рисове або інше – 100 г ⁣⁣⠀
  • Розпушувач – на кінчику ножа ⁣⁣⠀
  • Сіль⁣⁣⠀

Для начинки:⁣⁣⠀

  • Крабові палички, твердий сир, вершковий сир – по 100 г ⠀
  • Часник – 2 зуб. ⁣⁣⠀
  • Кріп – за смаком ⁣⁣⠀

Як приготувати:

Реклама
  1. Змішати сир, яйце, борошно, розпушувач та спеції. Замісити тісто. ⁣⁣⠀
  2. Сформувати булочки і викласти на застелене деко, зверху змастити жовтком. Середину булок проколоти виделкою.
  3. Випікати за 180 градусів 10 хвилин.
  4. Для начинки дрібно порізати крабові палички, твердий сир. Додати пропущений через прес часник і вершковий сир. Змішати всі інгредієнти.
  5. Дістати наполовину готові булочки, всередину покласти начинку. ⁣⁣⠀
  6. Випікати ще 10 хвилин до зарум'янювання.

Читайте також:

Картопля, фарширована крабовими паличками

Картопля, фарширована крабовими паличками
Картопля, фарширована крабовими паличками / Фото: instagram.com/svetlana732325/

Інгредієнти:

  • Картопля – 4 шт.
  • Крабові палички – 1 пачка
  • Яйця – 2 шт.
  • Кукурудза – 200 г
  • Вершкове масло
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Листя салату – для подачі
  • Сіль, спеції, зелень – за смаком

Як приготувати:

  1. Картоплю помити, обсушити, загорнути у фольгу і запікати 40 хвилин за температури 180-200 градусів.
  2. Яйця відварити та подрібнити. Крабові палички подрібнити, з'єднати з яйцями та кукурудзою та заправити майонезом.
  3. Картоплю розрізати навпіл, трохи прибрати ложкою середину і викласти масло за смаком. Додати спеції.
  4. Викласти крабовий салат, прикрасити зеленню.

Читайте також:

Роли з крабовими паличками

Роли з крабовими паличками
Роли з крабовими паличками / Фото: instagram.com/figurka_mechti

Інгредієнти:

  • Огірок – 150 г
  • Крабові палички – 60 г
  • Варене яйце
  • Сметана, твердий сир – по 25 г
  • Кріп, сухий часник, сіль, перець – за смаком
  • Сік лимона – кілька крапель

Як приготувати:

  1. Огірки нарізати слайсами.
  2. Для начинки палички, яйце, зелень дрібно порубати, сир натерти і перемішати
  3. Для заправки змішати сметану, гірчицю, сік лимона та сіль.
  4. Викласти начинку на огірки та загорнути. Якщо роли не тримаються – скріпіть зубочистками.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти