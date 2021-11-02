3 рецепти з крабовими паличками на день народження – бюджетно, але смачно

З появою крабових паличок ми їли їх просто так або готували та готуємо чудові салати. Але крабові палички – це величезна різноманітність страв.
До дня народження їх можна сміливо використовувати та ефектно подавати.
Роли з огірком та крабовими паличками від figurka_mechti – якщо ви та ваші близькі дотримуються правильного харчування. Картопля, фарширована крабовими паличками, за рецептом svetlana732325 – це гаряча закуска.
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А сирні булочки з крабовими паличками від cooks.dasha запропонуйте як аперитив.
Сирні булочки з крабовими паличками
Інгредієнти для тіста:⠀
- Сир – 300 г ⠀
- Яйце – 2 шт. (жовток з одного яйця залишити для змащування) ⠀
- Борошно рисове або інше – 100 г ⠀
- Розпушувач – на кінчику ножа ⠀
- Сіль⠀
Для начинки:⠀
- Крабові палички, твердий сир, вершковий сир – по 100 г ⠀
- Часник – 2 зуб. ⠀
- Кріп – за смаком ⠀
Як приготувати:
- Змішати сир, яйце, борошно, розпушувач та спеції. Замісити тісто. ⠀
- Сформувати булочки і викласти на застелене деко, зверху змастити жовтком. Середину булок проколоти виделкою.
- Випікати за 180 градусів 10 хвилин.
- Для начинки дрібно порізати крабові палички, твердий сир. Додати пропущений через прес часник і вершковий сир. Змішати всі інгредієнти.
- Дістати наполовину готові булочки, всередину покласти начинку. ⠀
- Випікати ще 10 хвилин до зарум'янювання.
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Картопля, фарширована крабовими паличками
Інгредієнти:
- Картопля – 4 шт.
- Крабові палички – 1 пачка
- Яйця – 2 шт.
- Кукурудза – 200 г
- Вершкове масло
- Майонез – 2 ст. л.
- Листя салату – для подачі
- Сіль, спеції, зелень – за смаком
Як приготувати:
- Картоплю помити, обсушити, загорнути у фольгу і запікати 40 хвилин за температури 180-200 градусів.
- Яйця відварити та подрібнити. Крабові палички подрібнити, з'єднати з яйцями та кукурудзою та заправити майонезом.
- Картоплю розрізати навпіл, трохи прибрати ложкою середину і викласти масло за смаком. Додати спеції.
- Викласти крабовий салат, прикрасити зеленню.
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Роли з крабовими паличками
Інгредієнти:
- Огірок – 150 г
- Крабові палички – 60 г
- Варене яйце
- Сметана, твердий сир – по 25 г
- Кріп, сухий часник, сіль, перець – за смаком
- Сік лимона – кілька крапель
Як приготувати:
- Огірки нарізати слайсами.
- Для начинки палички, яйце, зелень дрібно порубати, сир натерти і перемішати
- Для заправки змішати сметану, гірчицю, сік лимона та сіль.
- Викласти начинку на огірки та загорнути. Якщо роли не тримаються – скріпіть зубочистками.
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