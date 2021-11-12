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Треба смачно та недорого пригостити гостей – от цікаві варіянти для лаваша

Ірина Маслова
12 листопада, 11:55
Це лаваш з картоплею та моцарелою та сирний пиріг, які запікаються у духовці. Для холодної закуски з крабовими паличками та сиром потрібна морква по-корейськи

Лаваш – це зручно, він нейтральний на смак, тому з ним можна робити будь-що. Якщо його змастити натуральним йогуртом перед формуванням рулету, він стає ніжнішим.

Лаваш – це ще й бюджетно, швидко та смачно. Тож якщо готуєтеся до дня народження і шукаєте чудові холодні закуски й не тільки, варіянти нижче можуть підійти.

Закуски з лаваша на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні

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У закуску з крабовими паличками від maria_shuliak потрібно багато свіжої зелені, а моркву по-корейськи можна приготувати самостійно.

Лаваш з картоплею та моцарелою за рецептом food_pp_club запікається в духовці, як і пиріг з лавашу із сиром від recepty.dlya.vsex.

Лаваш з картоплею та моцарелою

Лаваш з картоплею та моцарелою / Фото: instagram.com/food_pp_club

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Інгредієнти:

  • Картопля – 500 г
  • Моцарела – 70 г
  • Сметана 15% – 30 г
  • Лаваш
  • Яйце
  • Вершкове масло
  • Сіль – за смаком
  • Зелень
  • Кунжут – для прикраси

Як приготувати:

  1. Картоплю відварити, злити воду, додати зелень, сметану, білок яйця, олію, зробити пюре.
  2. Лаваш розрізати на 5 смуг. Розподілити картоплю по лавашу, покласти шматочки сиру та згорнути у рулети. Змастити жовтком, посипати кунжутом і випікати до рум'яної скоринки за 180 градусів.

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Лаваш з морквою по-корейськи та крабовими паличками

Лаваш з морквою по-корейськи та крабовими паличками / Фото: instagram.com/maria_shuliak/

Інгредієнти:

  • Вірменський лаваш – 3 листи
  • Натуральний йогурт – 200-250 г
  • Морква по-корейськи – 400 г
  • Крабові палички – 200 г
  • Зелена цибуля, петрушка, кріп
  • Сіль, перець

Як приготувати:

  1. Крабові палички дрібно нарізати, всю зелень подрібнити.
  2. Лист лаваша промазати йогуртом, розподілити моркву. Зверху накрити другим листом лаваша, змастити йогуртом.
  3. Викласти зелень, додати сіль та перець. Зверху – наступний лист, промазати йогуртом та розподілити крабові палички. Швидко згорнути в рулет, щоб лаваш не встиг промокнути та порватись.
  4. Обернути харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 30 хвилин. Забрати плівку і нарізати на порції.

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Пиріг з лавашу із сиром

Пиріг з лавашу з сиром / Фото: instagram.com/recepty.dlya.vsex/

Інгредієнти:

  • Довгий лист лаваша
  • Яйця – 4 шт.
  • Молоко – 200 мл
  • Сир твердий – 250 г
  • Оливкова олія – 3 ст. л.
  • Зелень
  • Сіль, перець, кунжут – за смаком

Як приготувати: ⠀

  1. Змішати молоко, яйця, тертий сир, подрібнену зелень, олію перемішати. Додати спеції.
  2. Лаваш нарізати шматками середнього розміру. Перемішати з молочною сумішшю. Якщо вийшло рідкувато, додати ще лаваш.
  3. Вилити у форму для запікання та посипати кунжутом.
  4. Випікати за 180 градусів 30-40 хвилин.