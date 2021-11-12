Треба смачно та недорого пригостити гостей – от цікаві варіянти для лаваша

Лаваш – це зручно, він нейтральний на смак, тому з ним можна робити будь-що. Якщо його змастити натуральним йогуртом перед формуванням рулету, він стає ніжнішим.
Лаваш – це ще й бюджетно, швидко та смачно. Тож якщо готуєтеся до дня народження і шукаєте чудові холодні закуски й не тільки, варіянти нижче можуть підійти.
Закуски з лаваша на день народження / Фото: Колаж: Сьогодні
У закуску з крабовими паличками від maria_shuliak потрібно багато свіжої зелені, а моркву по-корейськи можна приготувати самостійно.
Лаваш з картоплею та моцарелою за рецептом food_pp_club запікається в духовці, як і пиріг з лавашу із сиром від recepty.dlya.vsex.
Лаваш з картоплею та моцарелою
Лаваш з картоплею та моцарелою / Фото: instagram.com/food_pp_club
Інгредієнти:
- Картопля – 500 г
- Моцарела – 70 г
- Сметана 15% – 30 г
- Лаваш
- Яйце
- Вершкове масло
- Сіль – за смаком
- Зелень
- Кунжут – для прикраси
Як приготувати:
- Картоплю відварити, злити воду, додати зелень, сметану, білок яйця, олію, зробити пюре.
- Лаваш розрізати на 5 смуг. Розподілити картоплю по лавашу, покласти шматочки сиру та згорнути у рулети. Змастити жовтком, посипати кунжутом і випікати до рум'яної скоринки за 180 градусів.
Лаваш з морквою по-корейськи та крабовими паличками
Лаваш з морквою по-корейськи та крабовими паличками / Фото: instagram.com/maria_shuliak/
Інгредієнти:
- Вірменський лаваш – 3 листи
- Натуральний йогурт – 200-250 г
- Морква по-корейськи – 400 г
- Крабові палички – 200 г
- Зелена цибуля, петрушка, кріп
- Сіль, перець
Як приготувати:
- Крабові палички дрібно нарізати, всю зелень подрібнити.
- Лист лаваша промазати йогуртом, розподілити моркву. Зверху накрити другим листом лаваша, змастити йогуртом.
- Викласти зелень, додати сіль та перець. Зверху – наступний лист, промазати йогуртом та розподілити крабові палички. Швидко згорнути в рулет, щоб лаваш не встиг промокнути та порватись.
- Обернути харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 30 хвилин. Забрати плівку і нарізати на порції.
Пиріг з лавашу із сиром
Пиріг з лавашу з сиром / Фото: instagram.com/recepty.dlya.vsex/
Інгредієнти:
- Довгий лист лаваша
- Яйця – 4 шт.
- Молоко – 200 мл
- Сир твердий – 250 г
- Оливкова олія – 3 ст. л.
- Зелень
- Сіль, перець, кунжут – за смаком
Як приготувати: ⠀
- Змішати молоко, яйця, тертий сир, подрібнену зелень, олію перемішати. Додати спеції.
- Лаваш нарізати шматками середнього розміру. Перемішати з молочною сумішшю. Якщо вийшло рідкувато, додати ще лаваш.
- Вилити у форму для запікання та посипати кунжутом.
- Випікати за 180 градусів 30-40 хвилин.