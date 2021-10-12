Омлет принца Чарльза и любимый в Британии кофе с инжиром – идеи для завтрака

Говорят, этот омлет принц Чарльз предпочитает ко второму завтраку. Он любит, чтобы в еде присутствовал местный сыр, но за неимением их разнообразия у нас можно использовать свой любимый мягкий и твердый. Главное – это свежий шпинат и жирные сливки. Количество ингредиентов для омлета, согласно официальной странице Кларенс-хауса в Instagram. Если захочется что-то немного видоизменить – это приветствуется.

Что касается кофе с инжиром, то в Британии его обожают за невероятный аромат и неожиданный вкус. Да, немного необычно, но это прекрасная добавка к кофе. Лучше, когда инжир свежий, его нужно будет обжарить, и это длительный процесс.

Омлет принца Чарльза и кофе с инжиром - рецепты к завтраку / Фото: Коллаж: Сегодня

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Омлет принца Чарльза

Омлет принца Чарльза / Фото: instagram.com/clarencehouse/

Ингредиенты:

шпинат – 100 г;

помидоры черри;

мягкий сыр – 35 г;

яйцо – 1 шт.;

жирные сливки – 80 мл;

твердый сыр – 15 г;

листья базилика, сливочное масло;

соль, перец.

Как приготовить:

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Смазать сливочным маслом форму для запекания, посыпать шпинатом и положить четвертинки помидоров черри. В центре формы должно остаться место. Разложить мягкий сыр среди помидоров, а затем добавить измельченные листья базилика. Приправить солью и перцем. Разбить яйцо в центре, посолить, поперчить. Полить сливками. Сверху посыпать тертым твердым сыром и запекать 10-15 минут при 180 градусах. Перед подачей омлет должен немного остыть.

Кофе с инжиром

Кофе с инжиром / Фото: instagram.com/tsorokina27/

Ингредиенты:

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свежий инжир -1-2 шт.;

кофейные зерна колумбийские или индийские – 100 г;

сахар – по вкусу.

Как приготовить:

Инжир промыть, обсушить, нарезать небольшими кусочками и обжарить на медленном огне в течение двух часов, постоянно помешивая. Когда инжир начнет хрустеть, он готов. Его нужно остудить. Смешать с зернами и перемолоть. Заварить или сварить кофе вашим способом.

Если инжир в виде сухофрукта (2-3 шт.), его нужно нарезать, обжарить 15 минут на медленном огне. Смешать с молотым кофе и сварить в джезве.

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