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Омлет принца Чарльза и любимый в Британии кофе с инжиром – идеи для завтрака

Ирина Маслова
12 октября, 07:01
Для омлета нужен будет шпинат, помидоры черри, сливки и несколько видов сыра. А вот классический рецепт кофе с инжиром предусматривает свежий фрукт, но можно использовать и засушенный

Говорят, этот омлет принц Чарльз предпочитает ко второму завтраку. Он любит, чтобы в еде присутствовал местный сыр, но за неимением их разнообразия у нас можно использовать свой любимый мягкий и твердый. Главное – это свежий шпинат и жирные сливки. Количество ингредиентов для омлета, согласно официальной странице Кларенс-хауса в Instagram. Если захочется что-то немного видоизменить – это приветствуется.

Что касается кофе с инжиром, то в Британии его обожают за невероятный аромат и неожиданный вкус. Да, немного необычно, но это прекрасная добавка к кофе. Лучше, когда инжир свежий, его нужно будет обжарить, и это длительный процесс.

Омлет принца Чарльза и кофе с инжиром - рецепты к завтраку / Фото: Коллаж: Сегодня

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Омлет принца Чарльза

Омлет принца Чарльза / Фото: instagram.com/clarencehouse/

Ингредиенты:

  • шпинат – 100 г;
  • помидоры черри;
  • мягкий сыр – 35 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • жирные сливки – 80 мл;
  • твердый сыр – 15 г;
  • листья базилика, сливочное масло;
  • соль, перец.

Как приготовить:

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  1. Смазать сливочным маслом форму для запекания, посыпать шпинатом и положить четвертинки помидоров черри. В центре формы должно остаться место.
  2. Разложить мягкий сыр среди помидоров, а затем добавить измельченные листья базилика. Приправить солью и перцем. Разбить яйцо в центре, посолить, поперчить. Полить сливками.
  3. Сверху посыпать тертым твердым сыром и запекать 10-15 минут при 180 градусах.
  4. Перед подачей омлет должен немного остыть.

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Кофе с инжиром

Кофе с инжиром / Фото: instagram.com/tsorokina27/

Ингредиенты:

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  • свежий инжир -1-2 шт.;
  • кофейные зерна колумбийские или индийские – 100 г;
  • сахар – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Инжир промыть, обсушить, нарезать небольшими кусочками и обжарить на медленном огне в течение двух часов, постоянно помешивая.
  2. Когда инжир начнет хрустеть, он готов. Его нужно остудить.
  3. Смешать с зернами и перемолоть.
  4. Заварить или сварить кофе вашим способом.

Если инжир в виде сухофрукта (2-3 шт.), его нужно нарезать, обжарить 15 минут на медленном огне. Смешать с молотым кофе и сварить в джезве.

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