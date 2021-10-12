Омлет принца Чарльза і улюблена в Британії кава з інжиром – ідеї для сніданку

Кажуть, цей омлет принц Чарльз їсть під час другого сніданку. Він любить, щоб у їжі був присутній місцевий сир, але через брак їхньої різноманітності у нас, можна використовувати свій улюблений м'який і твердий. Головне – це свіжий шпинат і жирні вершки. Кількість інгредієнтів для омлету, згідно з офіційною сторінкою Кларенс-хауса в Instagram. Якщо захочеться щось трохи видозмінити – це вітається.
Щодо кави з інжиром, то в Британії її обожнюють за неймовірний аромат і несподіваний смак. Так, трохи дивно, але це прекрасна добавка до кави. Краще, коли інжир свіжий, його потрібно буде обсмажити і це тривалий процес.
Омлет принца Чарльза і кава з інжиром - рецепти до сніданку / Фото: Колаж: Сьогодні
Омлет принца Чарльза
Інгредієнти:
- шпинат – 100 г;
- помідори чері;
- м'який сир – 35 г;
- яйце – 1 шт.;
- жирні вершки – 80 мл;
- твердий сир – 15 г;
- листя базиліка, вершкове масло;
- сіль, перець.
Як приготувати:
- Змастити вершковим маслом форму для запікання, посипати шпинатом і покласти четвертинки помідорів чері. У центрі форми має залишитися місце.
- Розкласти м'який сир поміж помідорів, а потім додати подрібнене листя базиліка. Приправити сіллю і перцем. Розбити яйце в центрі, посолити, поперчити. Полити вершками.
- Зверху посипати тертим твердим сиром і запікати 10-15 хвилин за 180 градусів.
- Коли омлет буде готовий, нехай трохи охолоне.
Кава з інжиром
Інгредієнти:
- свіжий інжир -1-2 шт.;
- кавові зерна колумбійські або індійські – 100 г;
- цукор – за смаком.
Як приготувати:
- Інжир промити, обсушити, нарізати невеликими шматочками і обсмажити на повільному вогні впродовж двох годин, постійно помішуючи.
- Коли інжир почне хрустіти, він готовий. Його треба остудити.
- Змішати з зернами і перемолоти.
- Заварити або зварити каву своїм улюбленим способом.
Якщо інжир у вигляді сухофруктів (2-3 шт.), його потрібно нарізати, обсмажити 15 хвилин на повільному вогні. Змішати з меленою кавою і зварити в джезві.
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