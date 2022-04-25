Оранжевая овсянка на завтрак – простой рецепт каши с морковью

Оказывается, овсянка с морковью – отличный симбиоз. Об огромном витаминном пудинге мы писали, теперь традиционная каша.
Морковь натирается на ваше усмотрение, то есть крупнее или мельче, и варится вместе с овсянкой.
Морковная овсянка на завтрак / Фото: fitfoodiefinds.com
Изюм, орехи и сухофрукты добавляйте или перед самым окончанием варки, или уже при подаче.
Украинский фудблогер inna_levenets предлагает использовать растительное молоко, мы немного переиначили рецепт и предлагаем взять обычное.
Овсянка с морковью
Овсянка с морковью / Фото: instagram.com/inna_levenets/
Ингредиенты на одну порцию:
- 100 г овсянки;
- 160 мл воды;
- 280 мл молока;
- 50 г тертой моркови;
- 1 ч. л. корицы;
- 2 ст. л. меда;
- щепотку соли.
Для топпинга:
- изюм, орехи, корица.
Здесь собраны рецепты запеченной овсянки, они подойдут тем, кто любит сладкие завтраки.
Как приготовить:
- В кастрюлю насыпать овсянку, тертую морковь, добавить соль, мед, корицу.
- Добавить молоко и воду. Варить на медленном огне до готовность овсянки.
- Подавать с изюмом, орехами, корицей.
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