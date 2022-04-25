Помаранчева вівсянка на сніданок – простий рецепт каші з морквою

Виявляється, вівсянка з морквою – чудовий симбіоз. Про величезний вітамінний пудинг ми писали, тепер традиційна каша.
Морква натирається на ваш розсуд, тобто крупно або дрібно, і вариться разом з вівсянкою.
Морквяна вівсянка на сніданок / Фото: fitfoodiefinds.com
Родзинки, горіхи та сухофрукти додавайте або перед закінченням варіння, або вже при подачі.
Українська фудблогерка inna_levenets пропонує використовувати рослинне молоко, ми трохи переінакшили рецепт і пропонуємо взяти звичайне.
Вівсянка з морквою
Вівсянка з морквою / Фото: instagram.com/inna_levenets/
Інгредієнти на одну порцію:
- 100 г вівсянки;
- 160 мл води;
- 280 мл молока;
- 50 г тертої моркви;
- 1 ч. л. кориці;
- 2 ст. л. меду;
- щіпка солі.
Для топінгу:
- родзинки, горіхи, кориця.
Тут зібрані рецепти запеченої вівсянки, вони підійдуть тим, хто любить солодкі сніданки.
Як приготувати:
- У каструлю відправити вівсянку, терту моркву, додати сіль, мед, корицю.
- Додати молоко та воду. Варити на повільному вогні до готовності вівсянки.
- Подавати з родзинками, горіхами, корицею.
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