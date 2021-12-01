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Отличные салаты на Новый год-2022 – готовятся просто и из недорогих ингредиентов

Ирина Маслова
1 декабря, 12:03
И при этом они достаточно вкусные и соответствуют празднику. Салат с крабовыми палочками, сыром и огурцом выкладывается слоями. Для салата с курицей нужны болгарский перец и пекинская капуста

Безусловно, самый главный салат Нового года-2022 – это яркий "Тигренок". Но для разнообразия можно приготовить еще несколько.

Тем более они не заберут много времени, а особых денег на ингредиенты вы не потратите. И это совсем не значит, что получится что-то невкусное, а наоборот.

Простые салаты на Новый год-2022 / Фото: freepik.com

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Для салата с колбасой по рецепту gudimova_evона нужна копченая, количество ингредиентов рассчитывайте по своему вкусу.

В салат с куриным филе от home_kylinaria идут пекинская капуста, болгарский перец и огурец. Все ингредиенты для салата по рецепту yammy_recepts с крабовыми палочками выкладываются слоями.

Салат с копченой колбасой и свежей морковью

Салат с копченой колбасой и свежей морковью / Фото: instagram.com/gudimova_ev_

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Ингредиенты:

  • Копченая колбаса ⠀
  • Сырая морковь ⠀
  • Яйцо⠀
  • Твердый сыр⠀
  • Майонез, йогурт или сметана для заправки
  • Чеснок⠀

Как приготовить:

  1. Колбасу нарезать соломкой. Сыр натереть на мелкой терке, морковь и яйцо натереть на крупной терке. Смешать ингредиенты.
  2. Пропустить чеснок через пресс, добавить в салат и заправить майонезом, йогуртом или сметаной.

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Слоеный салат с крабовыми палочками

Слоеный салат с крабовыми палочками / Фото: instagram.com/yammy_recepts/

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 200 г
  • Сыр твердый – 130 г
  • Кукуруза – 250 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Гранат
  • Огурцы – 2 шт.
  • Соль
  • Майонез – по вкусу

Как приготовить:

  1. Выложить слоями: крабовые палочки, нарезанные соломкой, затем – натертые белки, сыр, огурцы. Затем – кукуруза, желтки.
  2. Все слои промазать майонезом, слой с огурцом посолить.
  3. Сверху украсить зернами граната.

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Салат с куриным филе и овощами

Салат с куриным филе и овощами / Фото: instagram.com/home_kylinaria

Ингредиенты:

  • Филе куриное или индейки – 200 г
  • Пекинская капуста – 100 г
  • Огурец – 1 шт.
  • Болгарский перец – 1 шт.
  • Яйца – 1 шт.
  • Помидоры – 1-2 шт.
  • Соль, перец по вкусу

Для заправки:

  • Сметана 10% или йогурт – 2 ст. л.
  • Дижонская горчица – 1 ч. л.

Как приготовить:

  1. Куриное филе порезать на небольшие кусочки, обжарить без масла до золотистой корочки.
  2. Выложить листья пекинской капусты на тарелку.
  3. Огурец и перец нарезать соломкой. Выложить овощи на капусту, приправить по вкусу. Куриное филе выложить к овощам.
  4. Для заправки смешать сметану и горчицу, полить овощи и курицу.
  5. Выложить на салат нарезанное яйцо и дольки помидоров. Приправить по вкусу.