Отличные салаты на Новый год-2022 – готовятся просто и из недорогих ингредиентов

Безусловно, самый главный салат Нового года-2022 – это яркий "Тигренок". Но для разнообразия можно приготовить еще несколько.

Тем более они не заберут много времени, а особых денег на ингредиенты вы не потратите. И это совсем не значит, что получится что-то невкусное, а наоборот.

Простые салаты на Новый год-2022 / Фото: freepik.com

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Для салата с колбасой по рецепту gudimova_evона нужна копченая, количество ингредиентов рассчитывайте по своему вкусу.

В салат с куриным филе от home_kylinaria идут пекинская капуста, болгарский перец и огурец. Все ингредиенты для салата по рецепту yammy_recepts с крабовыми палочками выкладываются слоями.

Салат с копченой колбасой и свежей морковью

Салат с копченой колбасой и свежей морковью / Фото: instagram.com/gudimova_ev_

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Ингредиенты:

Копченая колбаса ⠀

Сырая морковь ⠀

Яйцо⠀

Твердый сыр⠀

Майонез, йогурт или сметана для заправки

Чеснок⠀

Как приготовить:

Колбасу нарезать соломкой. Сыр натереть на мелкой терке, морковь и яйцо натереть на крупной терке. Смешать ингредиенты. Пропустить чеснок через пресс, добавить в салат и заправить майонезом, йогуртом или сметаной.

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Слоеный салат с крабовыми палочками

Слоеный салат с крабовыми палочками / Фото: instagram.com/yammy_recepts/

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 г

Сыр твердый – 130 г

Кукуруза – 250 г

Яйца – 4 шт.

Гранат

Огурцы – 2 шт.

Соль

Майонез – по вкусу

Как приготовить:

Выложить слоями: крабовые палочки, нарезанные соломкой, затем – натертые белки, сыр, огурцы. Затем – кукуруза, желтки. Все слои промазать майонезом, слой с огурцом посолить. Сверху украсить зернами граната.

Салат с куриным филе и овощами

Салат с куриным филе и овощами / Фото: instagram.com/home_kylinaria

Ингредиенты:

Филе куриное или индейки – 200 г

Пекинская капуста – 100 г

Огурец – 1 шт.

Болгарский перец – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Помидоры – 1-2 шт.

Соль, перец по вкусу

Для заправки:

Сметана 10% или йогурт – 2 ст. л.

Дижонская горчица – 1 ч. л.

Как приготовить: