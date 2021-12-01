Класні салати на Новий рік-2022 – готуються просто та з недорогих інгредієнтів

Безумовно, найголовніший салат Нового року-2022 – це "Тигреня". Але для різноманітності можна приготувати ще кілька.

Тим паче вони не заберуть багато часу, а особливих грошей на інгредієнти ви не витратите. І це зовсім не означає, що вийде щось несмачне, а навпаки.

Прості салати на Новий рік-2022 / Фото: freepik.com

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Для салату з ковбасою за рецептом gudimova_evвона потрібна копчена, кількість інгредієнтів розраховуйте на свій смак.

У салат з курячим філе від home_kylinaria йдуть пекінська капуста, болгарський перець та огірок. Усі інгредієнти для салату за рецептом yammy_recepts з крабовими паличками викладаються шарами.

Салат з копченою ковбасою та свіжою морквою

Салат з копченою ковбасою та свіжою морквою / Фото: instagram.com/gudimova_ev_

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Інгредієнти:

Копчена ковбаса ⠀

Сира морква ⠀

Яйце⠀

Твердий сир⠀

Майонез, йогурт або сметана для заправки

Часник⠀

Як приготувати:

Ковбасу нарізати соломкою. Сир натерти на дрібній тертці, моркву та яйце натерти на великій тертці. Змішати інгредієнти. Пропустити часник через прес, додати в салат і заправити майонезом, йогуртом або сметаною.

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Листковий салат з крабовими паличками

Листковий салат з крабовими паличками / Фото: instagram.com/yammy_recepts/

Інгредієнти:

Крабові палички – 200 г

Сир твердий – 130 г

Кукурудза – 250 г

Яйця – 4 шт.

Гранат

Огірки – 2 шт.

Сіль

Майонез – за смаком

Як приготувати:

Викласти шарами: крабові палички, нарізані соломкою, потім – натерті білки, сир, огірки. Потім – кукурудза, жовтки. Усі шари промазати майонезом, шар з огірком посолити. Зверху прикрасити зернами граната.

Салат з курячим філе та овочами

Салат з курячим філе та овочами / Фото: instagram.com/home_kylinaria

Інгредієнти:

Філе куряче або індички – 200 г

Пекінська капуста – 100 г

Огірок – 1 шт.

Болгарський перець – 1 шт.

Яйця – 1 шт.

Помідори – 1-2 шт.

Сіль, перець за смаком

Для заправки:

Сметана 10% або йогурт – 2 ст. л.

Діжонська гірчиця – 1 ч. л.

Як приготувати: