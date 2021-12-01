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Класні салати на Новий рік-2022 – готуються просто та з недорогих інгредієнтів

Ірина Маслова
1 грудня, 12:03
І при цьому вони смачні та відповідають святу. Салат з крабовими паличками, сиром та огірком викладається шарами. Для салату з куркою потрібні болгарський перець та пекінська капуста

Безумовно, найголовніший салат Нового року-2022 – це "Тигреня". Але для різноманітності можна приготувати ще кілька.

Тим паче вони не заберуть багато часу, а особливих грошей на інгредієнти ви не витратите. І це зовсім не означає, що вийде щось несмачне, а навпаки.

Прості салати на Новий рік-2022 / Фото: freepik.com

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Для салату з ковбасою за рецептом gudimova_evвона потрібна копчена, кількість інгредієнтів розраховуйте на свій смак.

У салат з курячим філе від home_kylinaria йдуть пекінська капуста, болгарський перець та огірок. Усі інгредієнти для салату за рецептом yammy_recepts з крабовими паличками викладаються шарами.

Салат з копченою ковбасою та свіжою морквою

Салат з копченою ковбасою та свіжою морквою / Фото: instagram.com/gudimova_ev_

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Інгредієнти:

  • Копчена ковбаса ⠀
  • Сира морква ⠀
  • Яйце⠀
  • Твердий сир⠀
  • Майонез, йогурт або сметана для заправки
  • Часник⠀

Як приготувати:

  1. Ковбасу нарізати соломкою. Сир натерти на дрібній тертці, моркву та яйце натерти на великій тертці. Змішати інгредієнти.
  2. Пропустити часник через прес, додати в салат і заправити майонезом, йогуртом або сметаною.

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Листковий салат з крабовими паличками

Листковий салат з крабовими паличками / Фото: instagram.com/yammy_recepts/

Інгредієнти:

  • Крабові палички – 200 г
  • Сир твердий – 130 г
  • Кукурудза – 250 г
  • Яйця – 4 шт.
  • Гранат
  • Огірки – 2 шт.
  • Сіль
  • Майонез – за смаком

Як приготувати:

  1. Викласти шарами: крабові палички, нарізані соломкою, потім – натерті білки, сир, огірки. Потім – кукурудза, жовтки.
  2. Усі шари промазати майонезом, шар з огірком посолити.
  3. Зверху прикрасити зернами граната.

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Салат з курячим філе та овочами

Салат з курячим філе та овочами / Фото: instagram.com/home_kylinaria

Інгредієнти:

  • Філе куряче або індички – 200 г
  • Пекінська капуста – 100 г
  • Огірок – 1 шт.
  • Болгарський перець – 1 шт.
  • Яйця – 1 шт.
  • Помідори – 1-2 шт.
  • Сіль, перець за смаком

Для заправки:

  • Сметана 10% або йогурт – 2 ст. л.
  • Діжонська гірчиця – 1 ч. л.

Як приготувати:

  1. Куряче філе порізати на невеликі шматочки, обсмажити без олії до золотавої скоринки.
  2. Викласти листя пекінської капусти на тарілку.
  3. Огірок та перець нарізати соломкою. Викласти овочі на капусту, приправити за смаком. Куряче філе викласти до овочів.
  4. Для заправки змішати сметану та гірчицю, полити овочі та курку.
  5. Викласти на салат нарізане яйце та часточки помідорів. Приправити за смаком.