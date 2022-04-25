Первые весенние кабачки – классический рецепт с чесноком и майонезом

Еще совсем недавно популярным из овощей были разнообразные маринованные закуски. Весенние овощи используются в салатах или готовятся на сковороде.
Простой классический рецепт с первыми в сезоне кабачками – обжарить их в муке и яйце и подать с майонезом, чесноком и зеленью.
Кабачки с майонезом и чесноком / Фото: Depositphotos
На канале MarinaStar81 предлагают добавить к муке кунжут, так кабачки получат особенный привкус.
Жареные кабачки с майонезом и чесноком
Жареные кабачки на сковороде / Фото: Depositphotos
Ингредиенты на один кабачок:
- кабачок;
- 2 яйца;
- мука;
- соль, перец;
- майонез или сметана;
- укроп, чеснок, кунжут.
Здесь читайте, как сделать полезный овощной паштет по рецепту Григория Германа.
Как приготовить:
- Яйца взбить с солью, перцем и другими специями. В муку добавить кунжут и перемешать.
- Кабачок нарезать на кружочки толщиной до полсантиметра.
- Разогреть растительное масло на сковороде.
- Кружок кабачка опустить в муку (лишнюю струсить), затем – в яйцо. Обжарить до готовности.
- Чеснок пропустить через пресс или натереть. Нарезать зелень мелко.
- Кабачки выложить на тарелку, намазать майонезом или сметаной, выложить чеснок и зелень.
А здесь узнаете, как приготовить цветную капусту, которая запекается с другими овощами.