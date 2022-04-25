Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Їжа

Перші весняні кабачки – класичний рецепт з часником та майонезом

Ірина Маслова
25 квітня, 13:43
Майонез можна замінити сметаною або зробити соус на їхній основі. До борошна, в якому обсмажуватимуться кабачки, додайте кунжут за смаком

Ще зовсім недавно популярним з овочів були різноманітні мариновані закуски. Весняні овочі використовуються у салатах або готуються на сковороді.

Простий класичний рецепт з першими в сезоні кабачками – обсмажити їх у борошні та яйці та подати з майонезом, часником та зеленню.

Кабачки з майонезом та часником / Фото: Depositphotos

Реклама

На каналі MarinaStar81 пропонують додати до борошна кунжут. Так кабачки отримають особливий присмак.

Смажені кабачки з майонезом та часником

Смажені кабачки на сковороді / Фото: Depositphotos

Інгредієнти на один кабачок:

Реклама
  • кабачок;
  • 2 яйця;
  • борошно;
  • сіль, перець;
  • майонез або сметана;
  • кріп, часник, кунжут.

Тут читайте, як зробити корисний овочевий паштет за рецептом Григорія Германа.

Як приготувати:

  1. Яйця збити із сіллю, перцем та іншими спеціями. У борошно додати кунжут і перемішати.
  2. Кабачок нарізати на кружальця завтовшки до пів сантиметра.
  3. Розігріти олію на сковороді.
  4. Кружальце кабачка опустити в борошно (зайве стряхнути), потім – у яйце. Обсмажити до готовності.
  5. Часник пропустити через прес або натерти. Нарізати зелень дрібно.
  6. Кабачки викласти на тарілку, намазати майонезом або сметаною, викласти часник та зелень.

А тут дізнаєтеся, як приготувати цвітну капусту, яка запікається з іншими овочами.