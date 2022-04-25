Перші весняні кабачки – класичний рецепт з часником та майонезом

Ще зовсім недавно популярним з овочів були різноманітні мариновані закуски. Весняні овочі використовуються у салатах або готуються на сковороді.
Простий класичний рецепт з першими в сезоні кабачками – обсмажити їх у борошні та яйці та подати з майонезом, часником та зеленню.
Кабачки з майонезом та часником / Фото: Depositphotos
На каналі MarinaStar81 пропонують додати до борошна кунжут. Так кабачки отримають особливий присмак.
Смажені кабачки з майонезом та часником
Смажені кабачки на сковороді / Фото: Depositphotos
Інгредієнти на один кабачок:
- кабачок;
- 2 яйця;
- борошно;
- сіль, перець;
- майонез або сметана;
- кріп, часник, кунжут.
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Як приготувати:
- Яйця збити із сіллю, перцем та іншими спеціями. У борошно додати кунжут і перемішати.
- Кабачок нарізати на кружальця завтовшки до пів сантиметра.
- Розігріти олію на сковороді.
- Кружальце кабачка опустити в борошно (зайве стряхнути), потім – у яйце. Обсмажити до готовності.
- Часник пропустити через прес або натерти. Нарізати зелень дрібно.
- Кабачки викласти на тарілку, намазати майонезом або сметаною, викласти часник та зелень.
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