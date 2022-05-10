Пицца в хлебных кубиках – рецепт фуд-тренда, который удивил миллионы

Как только не ухищряются превратить классическую пиццу во что-то действительно неожиданное. Зачастую к таким экспериментам прибегают в азиатских странах. О трендовой в TikTok из Вьетнама мы рассказывали, теперь будем знакомиться с южнокорейской пиццей в кубиках.

Нужна буханка хлеба, целая и не нарезанная. Желательно, чтобы хлеб был не слишком мягким, так его будет легче резать.

Пицца в хлебе - рецепт / Фото: 쿠킹하루 Cooking Haru

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В качестве начинки предлагается картофельное пюре, ветчина, сыр.

Пиццу в кубиках можно использовать сразу в трех направлениях – в качестве перекуса, еды в дорогу и даже как праздничную горячую закуску.

Рецепт, который посмотрели больше миллиона человек, нашли на канале 쿠킹하루 Cooking Haru.

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Пицца в кубиках

Пицца в кубиках

Ингредиенты:

белый хлеб;

картофельное пюре;

ветчина;

сыр;

томатная паста;

зелень, соль, перец.

Если все же захотите испечь пиццу классической формы, то здесь найдете рецепт самой тонкой основы для нее.

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Как приготовить:

Хлеб нарезать крупными кубиками, убрать мякиш внутри каждого кубика. Картофель отварить, измельчить в пюре. Добавить специи, перемешать. Разложить в картофельные кубики. Ветчину нарезать мелко и смешать с томатной пастой. Выложить на картофельное пюре. Сверху разложить тертый сыр и зелень. Запекать в духовке, разогретой до 190 градусов, 10-12 минут.

Подробней об этом интересном фуд-тренде смотрите в видео ниже.

Здесь узнаете, как приготовить красивую пиццу по-флорентийски. Для нее нужны яйца и шпинат.