Рецепт самой тонкой основы для пиццы из шести ингредиентов

Тесто замешивается за 10 минут и 20 минут ему нужно отдохнуть перед раскатыванием. Если планируете пиццу на следующий день, это основа прекрасно хранится в холодильнике

Тонкая основа для пиццы - как сделать и рецепт / Фото: sugarspunrun.com

Пиццу можно сделать за пять минут на сковороде, а можно потратить чуть больше времени и испечь ее по всем правилам. Конечно, все мы предпочитаем тонкую основу и много любимой начинки.

Здесь важны не пропорции для теста, а сам процесс его подготовки. После того, как вы разделите готовое тесто на части, над ним нужно поработать.

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А именно – скатайте его в шар, каждый раз как бы разъединяя и соединяя его сверху-вниз. Затем покрутите тесто ладонью по поверхности. И, пожалуй, самое главное – основу для пиццы нужно растягивать руками, а не раскатывать.

На странице sugarspunrun.com предлагают добавить в тесто по щепотке сушеного чеснока и базилика.

Тонкая основа для пиццы

Тонкая основа для пиццы – как сделать и рецепт / Фото: sugarspunrun.com

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Ингредиенты:

250-300 г муки;

2 ч. л. сухих дрожжей;

1 ½ ч. л. сахара;

щепотка соли;

щепотка базилика или сушеного чеснока – по желанию;

2 ст. л. оливкового масла;

175 мл теплой воды.

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Способ приготовления:

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Соедините 1 стакан (125 г) муки, растворимые дрожжи, сахар и соль в большой миске. При желании в этот момент также добавьте чесночный порошок и сушеный базилик. Добавьте оливковое масло и теплую воду и хорошо перемешайте деревянной ложкой. Постепенно добавьте еще 1 стакан (125 г) муки, помешивая, пока тесто не сформируется в эластичный шар и не начнет отставать от стенок миски. Переложите тесто в миску, смазанную оливковым маслом и вмешайте масло в основу для пиццы. Плотно накройте пленкой и поставьте в теплое место на 20 минут. Как только тесто поднимется, аккуратно обомните руками, переложите на слегка посыпанную мукой поверхность и быстро вымесите 3-5 раз. Руками растяните тесто в круг. Переложите на застеленный пергаментной бумагой противень. Смажьте оливковым маслом. Сделайте проколы вилкой.

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