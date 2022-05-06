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Рецепт найтоншої основи для піци із шести інгредієнтів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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6 травня, 09:45
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Тісто замішується за 10 хвилин і 20 хвилин йому потрібно відпочити перед розкочуванням. Якщо плануєте піцу наступного дня, ця основа чудово зберігається в холодильнику
Тонка основа для піци - як зробити та рецепт
Тонка основа для піци - як зробити та рецепт / Фото: sugarspunrun.com

Піцу можна зробити за п'ять хвилин на сковороді, а можна витратити трохи більше часу та спекти її за всіма правилами. Звісно, всі ми віддаємо перевагу тонкій основі й великій кількості улюбленої начинки.

Тут важливі не пропорції для тіста, а процес його підготовки. Після того, як ви поділите готове тісто на частини, над ним треба попрацювати.

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А саме – скачайте його в кулю, щоразу ніби роз'єднуючи та з'єднуючи його зверху-вниз. Потім покрутіть тісто долонею по поверхні. І, мабуть, найголовніше – основу для піци треба розтягувати руками, а не розкочувати.

На сторінці sugarspunrun.com пропонують додати в тісто по щіпці сушеного часнику та базиліку.

Тонка основа для піци

Тонка основа для піци – як зробити та рецепт
Тонка основа для піци – як зробити та рецепт / Фото: sugarspunrun.com

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Інгредієнти:

  • 250-300 г борошна;
  • 2 ч. л. сухих дріжджів;
  • 1 ½ ч. л. цукру;
  • дрібка солі;
  • щіпка базиліка або сушеного часнику – за бажанням;
  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • 175 мл теплої води.

Як зробити піцу-гігант – чиказьку – дізнаєтесь у цьому матеріялі.

Спосіб приготування:

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  1. З'єднайте 1 склянку (125 г) борошна, розчинні дріжджі, цукор та сіль у великій мисці. За бажання в цей момент також додайте часниковий порошок та сушений базилік.
  2. Додайте оливкову олію та теплу воду і добре перемішайте дерев'яною ложкою.
  3. Поступово додайте ще 1 склянку (125 г) борошна, помішуючи, доки тісто не сформується в еластичний шар і не почне відставати від стінок миски.
  4. Перекладіть тісто в миску, змащену оливковою олією, і вмішайте олію в основу для піци. Щільно накрийте плівкою та поставте в тепле місце на 20 хвилин.
  5. Щойно тісто підніметься, акуратно обомніть руками, перекладіть на трохи посипану борошном поверхню й швидко вимісіть 3-5 разів.
  6. Розтягніть тісто в коло руками. Перекладіть на застелене пергаментним папером деко. Змастіть оливковою олією. Зробіть проколи виделкою.

Рецепт красивої флорентійської піци зі шпинатом та яйцем знайдете тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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