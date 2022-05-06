Рецепт найтоншої основи для піци із шести інгредієнтів

Тісто замішується за 10 хвилин і 20 хвилин йому потрібно відпочити перед розкочуванням. Якщо плануєте піцу наступного дня, ця основа чудово зберігається в холодильнику

Тонка основа для піци - як зробити та рецепт / Фото: sugarspunrun.com

Піцу можна зробити за п'ять хвилин на сковороді, а можна витратити трохи більше часу та спекти її за всіма правилами. Звісно, всі ми віддаємо перевагу тонкій основі й великій кількості улюбленої начинки.

Тут важливі не пропорції для тіста, а процес його підготовки. Після того, як ви поділите готове тісто на частини, над ним треба попрацювати.

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А саме – скачайте його в кулю, щоразу ніби роз'єднуючи та з'єднуючи його зверху-вниз. Потім покрутіть тісто долонею по поверхні. І, мабуть, найголовніше – основу для піци треба розтягувати руками, а не розкочувати.

На сторінці sugarspunrun.com пропонують додати в тісто по щіпці сушеного часнику та базиліку.

Тонка основа для піци

Тонка основа для піци – як зробити та рецепт / Фото: sugarspunrun.com

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Інгредієнти:

250-300 г борошна;

2 ч. л. сухих дріжджів;

1 ½ ч. л. цукру;

дрібка солі;

щіпка базиліка або сушеного часнику – за бажанням;

2 ст. л. оливкової олії;

175 мл теплої води.

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Спосіб приготування:

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З'єднайте 1 склянку (125 г) борошна, розчинні дріжджі, цукор та сіль у великій мисці. За бажання в цей момент також додайте часниковий порошок та сушений базилік. Додайте оливкову олію та теплу воду і добре перемішайте дерев'яною ложкою. Поступово додайте ще 1 склянку (125 г) борошна, помішуючи, доки тісто не сформується в еластичний шар і не почне відставати від стінок миски. Перекладіть тісто в миску, змащену оливковою олією, і вмішайте олію в основу для піци. Щільно накрийте плівкою та поставте в тепле місце на 20 хвилин. Щойно тісто підніметься, акуратно обомніть руками, перекладіть на трохи посипану борошном поверхню й швидко вимісіть 3-5 разів. Розтягніть тісто в коло руками. Перекладіть на застелене пергаментним папером деко. Змастіть оливковою олією. Зробіть проколи виделкою.

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