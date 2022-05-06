Рецепт найтоншої основи для піци із шести інгредієнтів

Піцу можна зробити за п'ять хвилин на сковороді, а можна витратити трохи більше часу та спекти її за всіма правилами. Звісно, всі ми віддаємо перевагу тонкій основі й великій кількості улюбленої начинки.
Тут важливі не пропорції для тіста, а процес його підготовки. Після того, як ви поділите готове тісто на частини, над ним треба попрацювати.
А саме – скачайте його в кулю, щоразу ніби роз'єднуючи та з'єднуючи його зверху-вниз. Потім покрутіть тісто долонею по поверхні. І, мабуть, найголовніше – основу для піци треба розтягувати руками, а не розкочувати.
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На сторінці sugarspunrun.com пропонують додати в тісто по щіпці сушеного часнику та базиліку.
Тонка основа для піци
Інгредієнти:
- 250-300 г борошна;
- 2 ч. л. сухих дріжджів;
- 1 ½ ч. л. цукру;
- дрібка солі;
- щіпка базиліка або сушеного часнику – за бажанням;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 175 мл теплої води.
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Спосіб приготування:
- З'єднайте 1 склянку (125 г) борошна, розчинні дріжджі, цукор та сіль у великій мисці. За бажання в цей момент також додайте часниковий порошок та сушений базилік.
- Додайте оливкову олію та теплу воду і добре перемішайте дерев'яною ложкою.
- Поступово додайте ще 1 склянку (125 г) борошна, помішуючи, доки тісто не сформується в еластичний шар і не почне відставати від стінок миски.
- Перекладіть тісто в миску, змащену оливковою олією, і вмішайте олію в основу для піци. Щільно накрийте плівкою та поставте в тепле місце на 20 хвилин.
- Щойно тісто підніметься, акуратно обомніть руками, перекладіть на трохи посипану борошном поверхню й швидко вимісіть 3-5 разів.
- Розтягніть тісто в коло руками. Перекладіть на застелене пергаментним папером деко. Змастіть оливковою олією. Зробіть проколи виделкою.
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