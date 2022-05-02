Поминальная кутья из риса – старинный рецепт от священников

После поминального воскресенья многие из нас сядут за стол во вторник, 3 мая. Тогда будет Радоница, важный день, чтобы вспомнить своих ушедших родственников. Кроме других обязательных поминальных блюд, обязательно нужно приготовить кутью.
Кутью носят в церковь и на захоронения родных, раздают соседям и просящим. Есть ее нужно в начале поминального обеда, после оставляют на столе.
Поминальная кутья / Фото: Depositphotos
К поминальной кутье принято подавать сочиво, обычно его готовят из перетертого мака с добавлением грецких орехов.
Зерна риса символизируют будущее воскресенье, а сладость меда и изюма – райское блаженство.
Изюм для кутьи, как советуют на канале Super Best.su нужно замочить за один час перед тем, как он попадет к рису.
Поминальная кутья
Ингредиенты:
- рис;
- мед;
- изюм;
- взвар.
И еще один рецепт кутьи – с миндалем и изюмом найдете здесь.
Как приготовить:
- Рис промыть и отварить до готовности. Промыть в холодной воде.
- Добавить изюм, перемешать.
- Влить мед по вкусу и снова перемешать.
- Влить взвар по вкусу и снова перемешать. Дать немного настояться.
На поминальные дни обязательно нужно испечь паску. Рецепт закарпатской с медом читайте здесь.