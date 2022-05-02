Поминальна кутя з рису – старовинний рецепт від священиків

Після поминальної неділі багато хто з нас сяде за стіл у вівторок, 3 травня. Тоді буде Радониця, важливий день, щоб згадати своїх покійних родичів. Крім інших обов'язкових поминальних страв, обов'язково треба приготувати кутю.

Кутю носять до церкви та на поховання рідних, роздають сусідам і всім нужденним. Їсти її потрібно на початку поминального обіду, потім залишають на столі.

Поминальна кутя / Фото: Depositphotos

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До поминальної куті заведено подавати сочиво, зазвичай його готують з перетертого маку з додаванням волоських горіхів.

Зерна рису символізують майбутнє воскресіння, а солодкість меду та родзинок – райське блаженство.

Родзинки для куті, як радять на каналі Super Best.su, треба замочити за одну годину перед тим, як вони потраплять до рису.

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Поминальна кутя

Рисова кутя на поминальні дні / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

рис;

мед;

родзинки;

узвар.

І ще один рецепт куті – з мигдалем та родзинками знайдете тут.

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Як приготувати:

Рис промити та відварити до готовності. Промити у холодній воді. Додати родзинки, перемішати. Влити мед за смаком і знову перемішати. Влити узвар на смак і знову перемішати. Дати трохи настоятися.

На поминальні дні обов'язково потрібно спекти паску. Рецепт закарпатської з медом читайте тут.