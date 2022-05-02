Поминальна кутя з рису – старовинний рецепт від священиків

Після поминальної неділі багато хто з нас сяде за стіл у вівторок, 3 травня. Тоді буде Радониця, важливий день, щоб згадати своїх покійних родичів. Крім інших обов'язкових поминальних страв, обов'язково треба приготувати кутю.
Кутю носять до церкви та на поховання рідних, роздають сусідам і всім нужденним. Їсти її потрібно на початку поминального обіду, потім залишають на столі.
Поминальна кутя / Фото: Depositphotos
До поминальної куті заведено подавати сочиво, зазвичай його готують з перетертого маку з додаванням волоських горіхів.
Зерна рису символізують майбутнє воскресіння, а солодкість меду та родзинок – райське блаженство.
Родзинки для куті, як радять на каналі Super Best.su, треба замочити за одну годину перед тим, як вони потраплять до рису.
Поминальна кутя
Інгредієнти:
- рис;
- мед;
- родзинки;
- узвар.
І ще один рецепт куті – з мигдалем та родзинками знайдете тут.
Як приготувати:
- Рис промити та відварити до готовності. Промити у холодній воді.
- Додати родзинки, перемішати.
- Влити мед за смаком і знову перемішати.
- Влити узвар на смак і знову перемішати. Дати трохи настоятися.
На поминальні дні обов'язково потрібно спекти паску. Рецепт закарпатської з медом читайте тут.