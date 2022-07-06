Правильный стейк на гриле и рецепт соуса к нему (фото)

Подач мяса и способов его приготовления много. Чего стоит бифштекс на лошади – пожалуй, один из самых оригинальных.
Но вместе с тем популярнее, чем хорошо приготовленное мясо на гриле (на природе или на сковороде), найти сложно.
Как приготовить вкусный стейк на гриле / Фото: Depositphotos
Первое – хорошее мясо, у которого нужно убрать лишний жир. Второе – не переусердствовать со специями. Эксперты сходятся в одном – соль, перец и немного растительного масла. Готовый стейк заверните в фольгу и дайте ему отдохнуть.
На foodnetwork.com напоминают время, которое нужно для разной прожарки. Для средней (medium) готовьте 7-9 минут. В процессе переверните их 1-2 раза. Но начнем с интересного соуса, которым можно полить готовый стейк.
Соус для стейка
Ингредиенты:
- по 5-7 листьев зеленого базилика, мяты;
- 3 зубчика чеснока;
- сок 2 лаймов и 2 апельсинов;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- по половине ч. л. соли, перца.
Как приготовить:
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- В блендере смешайте все ингредиенты.
- Отрегулируйте вкус солью и перцем.
И еще четыре соуса к жаренному мясу найдете в этом материале.
Стейк на сковороде-гриль
Ингредиенты:
- 2 стейка;
- оливковое масло;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Примерно за 20 минут до приготовления достаньте стейки из холодильника и дайте постоять под крышкой при комнатной температуре.
- Разогрейте гриль до высокой температуры.
- Смажьте стейки с обеих сторон маслом и обильно приправьте солью и перцем. Поместите стейки на гриль и готовьте, пока они не станут золотисто-коричневыми, от 4 до 5 минут.
- Переверните стейки и продолжайте жарить на гриле от 3 до 5 минут.
- Переложите стейки на разделочную доску или блюдо, неплотно накройте фольгой и дайте отдохнуть 5 минут перед нарезкой.
Как приготовить стейк Солсебри, который больше похож на котлеты, читайте здесь.