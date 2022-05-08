Простой и быстрый суп "Рыжик" – цвет обеспечит обжаренная вермишель

Если хочется на обед-ужин что-нибудь горячее и легкое, то готовится или максимально диетический боннский, или куриный суп.
Важно, что рецепт от Ольга Матвей еще и очень бюджетный. Используются куриные ножки, фудблогер предлагает 8-9 штук на шесть литров воды.
Куриный суп с вермишелью / Фото: Depositphotos
Никакая зажарка не понадобится. Луковица и морковь сварятся с бульоном, потом морковь нарежьте тонкой соломкой.
Что касается вермишели, то ее лучше брать максимально тонкую. Она быстрее обжарится до золотистого цвета.
Простой куриный суп
Ингредиенты на 6 литров воды:
- куриные ножки – 8-9 шт.;
- картофель – 2 шт.;
- лук, морковь – по 1 шт.;
- сельдерей – 1 ломтик;
- лавровый лист, перец горошком, сушенная зелень, соль;
- вермишель – 120 г.
Быстрый суп с консервированной кукурузой можно сварить на мясном или овощном бульоне, как это сделать – смотрите здесь.
Способ приготовления:
- У ножек снят кожицу. В кастрюлю выложить сельдерей, очищенную морковь и лук, все специи и лавровый лист. Добавить ножки, варить до готовности. В процессе варки снять пену. Варить 20 минут.
- Картофель нарезать. Достать все овощи и процедить бульон. Добавьте соль, если нужно.
- Отделить мясо от костей, морковь нарезать тонкой соломкой.
- Убрать пену после картофеля, добавить мясо и морковь. Всыпать сухую зелень.
- Вермишель обжарить на сухой сковороде до равномерного золотистого цвета.
- Добавить в суп вермишель, когда картофель будет практически готовым. Варить до готовности.
- Подавать с зеленью.
Все подробности супа "Рыжик" – в видео.
Рецепт вкусного и наваристого супа "Обжорка" с фаршем найдете здесь.