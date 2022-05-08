Простой и быстрый суп "Рыжик" – цвет обеспечит обжаренная вермишель

Если хочется на обед-ужин что-нибудь горячее и легкое, то готовится или максимально диетический боннский, или куриный суп.

Важно, что рецепт от Ольга Матвей еще и очень бюджетный. Используются куриные ножки, фудблогер предлагает 8-9 штук на шесть литров воды.

Куриный суп с вермишелью / Фото: Depositphotos

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Никакая зажарка не понадобится. Луковица и морковь сварятся с бульоном, потом морковь нарежьте тонкой соломкой.

Что касается вермишели, то ее лучше брать максимально тонкую. Она быстрее обжарится до золотистого цвета.

Простой куриный суп

Быстрый куриный суп / Фото: Unsplash

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Ингредиенты на 6 литров воды:

куриные ножки – 8-9 шт.;

картофель – 2 шт.;

лук, морковь – по 1 шт.;

сельдерей – 1 ломтик;

лавровый лист, перец горошком, сушенная зелень, соль;

вермишель – 120 г.

Быстрый суп с консервированной кукурузой можно сварить на мясном или овощном бульоне, как это сделать – смотрите здесь.

Способ приготовления:

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У ножек снят кожицу. В кастрюлю выложить сельдерей, очищенную морковь и лук, все специи и лавровый лист. Добавить ножки, варить до готовности. В процессе варки снять пену. Варить 20 минут. Картофель нарезать. Достать все овощи и процедить бульон. Добавьте соль, если нужно. Отделить мясо от костей, морковь нарезать тонкой соломкой. Убрать пену после картофеля, добавить мясо и морковь. Всыпать сухую зелень. Вермишель обжарить на сухой сковороде до равномерного золотистого цвета. Добавить в суп вермишель, когда картофель будет практически готовым. Варить до готовности. Подавать с зеленью.

Все подробности супа "Рыжик" – в видео.

Рецепт вкусного и наваристого супа "Обжорка" с фаршем найдете здесь.