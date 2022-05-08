Простий та швидкий суп "Золотавий" – колір забезпечить обсмажена вермішель

Якщо хочеться на обід-вечерю щось гаряче й легке, то готується або максимально дієтичний боннський, або курячий суп.
Важливо, що рецепт від Ольга Матвій ще й дуже бюджетний. Використовуються курячі ніжки, фудблогерка пропонує 8-9 штук на шість літрів води.
Курячий суп з вермішеллю / Фото: Depositphotos
Засмажка не знадобиться. Цибулина та морква зваряться з бульйоном, потім моркву наріжте тонкою соломкою.
Щодо вермішелі, то її краще брати максимально тонку. Вона швидше обсмажиться до золотавого кольору.
Простий курячий суп
Інгредієнти на 6 літрів води:
- курячі ніжки – 8-9 шт.;
- картопля – 2 шт.;
- цибуля, морква – по 1 шт.;
- селера – 1 скибочка;
- лаврове листя, перець горошком, сушена зелень, сіль;
- вермішель – 120 г.
Швидкий суп з консервованою кукурудзою можна зварити на м'ясному або овочевому бульйоні, як це зробити – дивіться тут.
Спосіб приготування:
- У ніжок зняти шкірку. У каструлю викласти селеру, очищену моркву та цибулю, всі спеції та лаврове листя. Додати ніжки, варити до готовності. У процесі варіння зняти піну. Варити 20 хвилин.
- Картопля нарізати. Дістати всі овочі та процідити бульйон. Додайте сіль, якщо потрібно.
- Відокремити м'ясо від кісток, моркву нарізати тонкою соломкою.
- Прибрати піну після картоплі, додати м'ясо та моркву. Всипати суху зелень.
- Вермішель обсмажити на сухій сковороді до рівномірного золотавого кольору.
- Додати в суп вермішель, коли картопля буде практично готовою. Варити до готовності.
- Подавати із зеленню.
Усі подробиці супу "Золотавий" – у відео.
Рецепт смачного та наваристого супу "Ненажерка" з фаршем знайдете тут.