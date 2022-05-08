Простий та швидкий суп "Золотавий" – колір забезпечить обсмажена вермішель

Якщо хочеться на обід-вечерю щось гаряче й легке, то готується або максимально дієтичний боннський, або курячий суп.

Важливо, що рецепт від Ольга Матвій ще й дуже бюджетний. Використовуються курячі ніжки, фудблогерка пропонує 8-9 штук на шість літрів води.

Курячий суп з вермішеллю / Фото: Depositphotos

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Засмажка не знадобиться. Цибулина та морква зваряться з бульйоном, потім моркву наріжте тонкою соломкою.

Щодо вермішелі, то її краще брати максимально тонку. Вона швидше обсмажиться до золотавого кольору.

Простий курячий суп

Швидкий курячий суп / Фото: Unsplash

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Інгредієнти на 6 літрів води:

курячі ніжки – 8-9 шт.;

картопля – 2 шт.;

цибуля, морква – по 1 шт.;

селера – 1 скибочка;

лаврове листя, перець горошком, сушена зелень, сіль;

вермішель – 120 г.

Швидкий суп з консервованою кукурудзою можна зварити на м'ясному або овочевому бульйоні, як це зробити – дивіться тут.

Спосіб приготування:

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У ніжок зняти шкірку. У каструлю викласти селеру, очищену моркву та цибулю, всі спеції та лаврове листя. Додати ніжки, варити до готовності. У процесі варіння зняти піну. Варити 20 хвилин. Картопля нарізати. Дістати всі овочі та процідити бульйон. Додайте сіль, якщо потрібно. Відокремити м'ясо від кісток, моркву нарізати тонкою соломкою. Прибрати піну після картоплі, додати м'ясо та моркву. Всипати суху зелень. Вермішель обсмажити на сухій сковороді до рівномірного золотавого кольору. Додати в суп вермішель, коли картопля буде практично готовою. Варити до готовності. Подавати із зеленню.

Усі подробиці супу "Золотавий" – у відео.

Рецепт смачного та наваристого супу "Ненажерка" з фаршем знайдете тут.