Простые, но вкусные салаты на Новый год 2022 – готовятся за 25 минут

Быстро готовить – не значит, что в результате получится что-то невкусное. Это касается и салатов на Новый год 2022 без майонеза, но с интересными заправками.
Варианты ниже не требуют усилий, готовятся не из особенных ингредиентов, но они хорошо сочетаемых друг с другом. Чтобы сделать их, вы потратите не больше 25 минут.
Простые, но вкусные салаты на Новый год 2022 / Фото: Depositphotos
Пропорции в салате с крабовыми палочками от strekoza_v_zefire условные, но черри для него нужны разных цветов.
Для салата по рецепту alenna_f с морковью по-корейски, чтобы было еще быстрее, можно использовать копченое куриное филе.
Если захотите приготовить салат с кальмарами и авокадо, то korobkareceptoff рекомендует обязательно сбрызнуть овощ соком лимона, чтобы он не потерял презентабельность.
Салат с крабовыми палочками и черри
Ингредиенты (рассчитывайте по вкусу):
- листья салата;
- крабовые палочки:
- черри разных цветов;
- вареные яйца;
- укроп, соль, перец, специи к салатам.
Для заправки:
- 2 ст. л. майонеза;
- 1 ст. л. соевого соуса.
Как приготовить:
- Вареные яйца измельчить, листья салата порвать, помидоры разрезать пополам.
- Выложить в салатник и добавить измельченные крабовые палочки. Добавить соль и специи.
- Соединить майонез и соевый соус, перемешать. Заправить салат, перед подачей немного охладить и украсить укропом.
Что должно быть на столе в Новый год 2022
Салат с кальмаром и авокадо
Ингредиенты:
- 400 г кальмара свежего или консервированного;
- 1 шт. авокадо;
- 2-3 шт. помидоров;
- лайм или лимон, или яблочный уксус;
- листья салата
- половина луковицы;
- растительное масло;
- соль, семена кунжута или льна (по желанию).
Как приготовить:
- Кальмар отварить в подсоленной воде или обжарить на сковороде, нарезать.
- Нарезать помидоры, лук, салат и соединить в салатнике.
- Авокадо очистить и нарезать. Взбрызнуть соком лайма или лимона.
- В салатник к помидорам, луку и салату выложить авокадо и кольца кальмара, посолить и перемешать. Полить растительным маслом. Сверху посыпать семенами кунжута или льна.
Салаты на Новый год 2022 – абсолютно новые рецепты
Салат из куриного филе с морковью по-корейски
Ингредиенты:
- 1 куриное филе;
- болгарский перец;
- 250 г моркови по-корейски;
- зубчик чеснока (по желанию);
- майонез, специи, соль.
Как приготовить:
- Филе разрезать на 4 части, посолить, посыпать специями и обжарить. Разобрать на волокна. Если филе копченое, нарезать соломкой.
- Перец нарезать соломкой, чеснок измельчить. Соединить ингредиенты и заправить майонезом.