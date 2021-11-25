Простые, но вкусные салаты на Новый год 2022 – готовятся за 25 минут

Быстро готовить – не значит, что в результате получится что-то невкусное. Это касается и салатов на Новый год 2022 без майонеза, но с интересными заправками.

Варианты ниже не требуют усилий, готовятся не из особенных ингредиентов, но они хорошо сочетаемых друг с другом. Чтобы сделать их, вы потратите не больше 25 минут.

Простые, но вкусные салаты на Новый год 2022 / Фото: Depositphotos

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Пропорции в салате с крабовыми палочками от strekoza_v_zefire условные, но черри для него нужны разных цветов.

Для салата по рецепту alenna_f с морковью по-корейски, чтобы было еще быстрее, можно использовать копченое куриное филе.

Если захотите приготовить салат с кальмарами и авокадо, то korobkareceptoff рекомендует обязательно сбрызнуть овощ соком лимона, чтобы он не потерял презентабельность.

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Салат с крабовыми палочками и черри

Салат с крабовыми палочками и черри / Фото: instagram.com/strekoza_v_zefire/

Ингредиенты (рассчитывайте по вкусу):

листья салата;

крабовые палочки:

черри разных цветов;

вареные яйца;

укроп, соль, перец, специи к салатам.

Для заправки:

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2 ст. л. майонеза;

1 ст. л. соевого соуса.

Как приготовить:

Вареные яйца измельчить, листья салата порвать, помидоры разрезать пополам. Выложить в салатник и добавить измельченные крабовые палочки. Добавить соль и специи. Соединить майонез и соевый соус, перемешать. Заправить салат, перед подачей немного охладить и украсить укропом.

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Салат с кальмаром и авокадо

Салат с кальмаром и авокадо / Фото: instagram.com/korobkareceptoff/

Ингредиенты:

400 г кальмара свежего или консервированного;

1 шт. авокадо;

2-3 шт. помидоров;

лайм или лимон, или яблочный уксус;

листья салата

половина луковицы;

растительное масло;

соль, семена кунжута или льна (по желанию).

Как приготовить:

Кальмар отварить в подсоленной воде или обжарить на сковороде, нарезать. Нарезать помидоры, лук, салат и соединить в салатнике. Авокадо очистить и нарезать. Взбрызнуть соком лайма или лимона. В салатник к помидорам, луку и салату выложить авокадо и кольца кальмара, посолить и перемешать. Полить растительным маслом. Сверху посыпать семенами кунжута или льна.

Салат из куриного филе с морковью по-корейски

Салат из куриного филе с морковью по-корейски / Фото: instagram.com/alenna_f/

Ингредиенты:

1 куриное филе;

болгарский перец;

250 г моркови по-корейски;

зубчик чеснока (по желанию);

майонез, специи, соль.

Как приготовить: