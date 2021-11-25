Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Простые, но вкусные салаты на Новый год 2022 – готовятся за 25 минут

Ирина Маслова
25 ноября, 12:52
Все ингредиенты, представленные в этих салатах, отлично сочетаются друг с другом. Что касается соусов или заправок, то они могут быть на основе майонеза, сметаны, соевого соуса

Быстро готовить – не значит, что в результате получится что-то невкусное. Это касается и салатов на Новый год 2022 без майонеза, но с интересными заправками.

Варианты ниже не требуют усилий, готовятся не из особенных ингредиентов, но они хорошо сочетаемых друг с другом. Чтобы сделать их, вы потратите не больше 25 минут.

Простые, но вкусные салаты на Новый год 2022 / Фото: Depositphotos

Реклама

Пропорции в салате с крабовыми палочками от strekoza_v_zefire условные, но черри для него нужны разных цветов.

Для салата по рецепту alenna_f с морковью по-корейски, чтобы было еще быстрее, можно использовать копченое куриное филе.

Если захотите приготовить салат с кальмарами и авокадо, то korobkareceptoff рекомендует обязательно сбрызнуть овощ соком лимона, чтобы он не потерял презентабельность.

Реклама

Салат с крабовыми палочками и черри

Салат с крабовыми палочками и черри / Фото: instagram.com/strekoza_v_zefire/

Ингредиенты (рассчитывайте по вкусу):

  • листья салата;
  • крабовые палочки:
  • черри разных цветов;
  • вареные яйца;
  • укроп, соль, перец, специи к салатам.

Для заправки:

Реклама
  • 2 ст. л. майонеза;
  • 1 ст. л. соевого соуса.

Как приготовить:

  1. Вареные яйца измельчить, листья салата порвать, помидоры разрезать пополам.
  2. Выложить в салатник и добавить измельченные крабовые палочки. Добавить соль и специи.
  3. Соединить майонез и соевый соус, перемешать. Заправить салат, перед подачей немного охладить и украсить укропом.

Читайте также:

Салат с кальмаром и авокадо

Салат с кальмаром и авокадо / Фото: instagram.com/korobkareceptoff/

Ингредиенты:

  • 400 г кальмара свежего или консервированного;
  • 1 шт. авокадо;
  • 2-3 шт. помидоров;
  • лайм или лимон, или яблочный уксус;
  • листья салата
  • половина луковицы;
  • растительное масло;
  • соль, семена кунжута или льна (по желанию).

Как приготовить:

  1. Кальмар отварить в подсоленной воде или обжарить на сковороде, нарезать.
  2. Нарезать помидоры, лук, салат и соединить в салатнике.
  3. Авокадо очистить и нарезать. Взбрызнуть соком лайма или лимона.
  4. В салатник к помидорам, луку и салату выложить авокадо и кольца кальмара, посолить и перемешать. Полить растительным маслом. Сверху посыпать семенами кунжута или льна.

Читайте также:

Салат из куриного филе с морковью по-корейски

Салат из куриного филе с морковью по-корейски / Фото: instagram.com/alenna_f/

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе;
  • болгарский перец;
  • 250 г моркови по-корейски;
  • зубчик чеснока (по желанию);
  • майонез, специи, соль.

Как приготовить:

  1. Филе разрезать на 4 части, посолить, посыпать специями и обжарить. Разобрать на волокна. Если филе копченое, нарезать соломкой.
  2. Перец нарезать соломкой, чеснок измельчить. Соединить ингредиенты и заправить майонезом.