Рецепт ароматных шампиньонов на костре, их можно сделать и в духовке

Что бы мы не делали с шампиньонами, очень вкусно замариновали или нажарили на костре в каком-нибудь оригинальном соусе, – это беспроигрышная горячая закуска.

Что касается соуса, то для этих грибов нужен йогурт или густой кефир, немного чеснока и копченая паприка. По вкусу добавьте соевый соус.

Как приготовить шампиньоны на костре / Фото: freepik.com

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Мариноваться шампиньоны должны минимум час, зато готовятся за считаные минуты.

Если будете запекать, то их тоже можно насадить на шпажки и готовить при температуре 200-220 градусов около 15 минут.

Рецепт со страницы tasy_o_pp.

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Шампиньоны на костре

Шампиньоны на костре / Фото: instagram.com/elena_mikulchik/

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г;

чеснок – 2-3 зубчика;

йогурт натуральный – 3 ст. л.;

паприка – 1 ч. л.;

соль, перец – по вкусу.

Как готовят шампиньоны в Грузии, которые могут стать и отличным ужином, читайте здесь.



Как приготовить:

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Шампиньоны помыть и обсушить. Для маринада соединить йогурт, пропущенный через пресс чеснок, посолить, поперчить. Хорошо перемешать. По желанию можно добавить столовую ложку соевого соуса. Грибы сложить в миску или в пакет с застежкой. Добавить маринад. Аккуратно перемешать, убрать в холодильник на 1-2 часа. Насадить маринованные шампиньоны на шампуры и обжарить над раскаленными углями 10-15 минут.

Шампиньоны используются и в очень оригинальных мясных хинкали. Рецепт узнаете здесь.