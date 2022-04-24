Рецепт ароматних печериць на багатті, їх можна зробити і в духовці

Що б ми не робили з печерицями, дуже смачно замаринували або насмажили на багатті в якомусь оригінальному соусі, – це безпрограшна гаряча закуска.
Щодо соусу, то для цих грибів потрібен йогурт або густий кефір, трохи часнику та копчена паприка. За смаком додайте соєвий соус.
Як приготувати печериці на багатті / Фото: freepik.com
Маринуватися печериці мають щонайменше годину, зате готуються за лічені хвилини.
Якщо запікатимете, то їх теж можна насадити на шпажки та готувати за температури 200-220 градусів близько 15 хвилин.
Рецепт зі сторінки tasy_o_pp.
Печериці на багатті
Інгредієнти:
- печериці – 500 г;
- часник – 2-3 зубчики;
- йогурт натуральний – 3 ст. л.;
- паприка – 1 год.
- сіль, перець – за смаком.
Як готують печериці в Грузії, які можуть стати й чудовою вечерею, читайте тут.
Як приготувати:
- Печериці помити та обсушити.
- Для маринаду з'єднати йогурт, пропущений через прес часник, посолити, поперчити. Добре перемішати. За бажанням можна додати столову ложку соєвого соусу.
- Гриби скласти в миску або пакет із застібкою. Додати маринад. Обережно перемішати, прибрати в холодильник на 1-2 години.
- Насадити мариновані печериці на печериці й обсмажити над розпеченим вугіллям 10-15 хвилин.
Печериці використовуються і в дуже оригінальних м'ясних хінкалі. Рецепт дізнаєтесь тут.