Рецепт ароматних печериць на багатті, їх можна зробити і в духовці

Що б ми не робили з печерицями, дуже смачно замаринували або насмажили на багатті в якомусь оригінальному соусі, – це безпрограшна гаряча закуска.

Щодо соусу, то для цих грибів потрібен йогурт або густий кефір, трохи часнику та копчена паприка. За смаком додайте соєвий соус.

Як приготувати печериці на багатті / Фото: freepik.com

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Маринуватися печериці мають щонайменше годину, зате готуються за лічені хвилини.

Якщо запікатимете, то їх теж можна насадити на шпажки та готувати за температури 200-220 градусів близько 15 хвилин.

Рецепт зі сторінки tasy_o_pp.

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Печериці на багатті

Печериці на багатті / Фото: instagram.com/elena_mikulchik/

Інгредієнти:

печериці – 500 г;

часник – 2-3 зубчики;

йогурт натуральний – 3 ст. л.;

паприка – 1 год.

сіль, перець – за смаком.

Як готують печериці в Грузії, які можуть стати й чудовою вечерею, читайте тут.



Як приготувати:

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Печериці помити та обсушити. Для маринаду з'єднати йогурт, пропущений через прес часник, посолити, поперчити. Добре перемішати. За бажанням можна додати столову ложку соєвого соусу. Гриби скласти в миску або пакет із застібкою. Додати маринад. Обережно перемішати, прибрати в холодильник на 1-2 години. Насадити мариновані печериці на печериці й обсмажити над розпеченим вугіллям 10-15 хвилин.

Печериці використовуються і в дуже оригінальних м'ясних хінкалі. Рецепт дізнаєтесь тут.