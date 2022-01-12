Быстрый и бюджетный ужин – как приготовить шампиньоны по-грузински

В этом рецепте есть ветчина. Понятно, что можно обойтись без нее. Эти шампиньоны, запеченные с тертым сулугуни, и так достаточно сытные

Шампиньоны по-грузински / Фото: КУХНЯ С АКЦЕНТОМ

Если в доме есть шампиньоны, то можно считать, что ужином вы почти обеспечены. Их, максимально сливочные, можно приготовить с макаронами или с грузинским акцентом.

Даже не с акцентом, вполне грузинское блюдо. Наверняка многим приходилось есть такие шампиньоны в специализированных ресторанах.

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Автор рецепта КУХНЯ С АКЦЕНТОМ немного усовершенствовал блюдо, добавив к ним ветчину.

Шампиньоны по-грузински

Ингредиенты:

Шампиньоны – 800 г

Ветчина – 300-350 г

Сыр сулугуни – 350 г

Сливочное масло – 30 г

Перец, соль

Как приготовить:

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