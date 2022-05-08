Рецепт картофеля в фольге – готовится на мангале, обязательно получится сочным

Ну вот как выйти на пикник и не пожарить сочный шашлык, а к нему не подать рассыпчатую и ароматную картошку в фольге? Никак. Это две неразделимые позиции обеда на природе.

В этом рецепте предлагается сделать надрезы на картофеле, в которые будет попадать заправка на основе растительного масла и специй.

Рецепт вкусной картошки в фольге / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Реклама

Подавайте готовую картошку с соусом из сметаны, чеснока, тертого сыра и зелени.

Рецепт картошки в фольге от фудблогера zhivojhleb.

Картофель в фольге на мангале

Картофель в фольге на мангале / Фото: instagram.com/zhivojhleb/

Реклама

Ингредиенты:

10 шт. картофель;

100 мл растительное масло;

по 1/2 ч. л. черный перец, паприка;

соль и острый перец;

3 зуб. чеснока;

2 веточки розмарина.

Если планируете шашлык и овощи на гриле, то здесь найдете сразу четыре соуса к ним. ⠀

Как приготовить:

⠀

Реклама

Вымытый картофель в мундирах нарезать мелкими дольками, но не до конца. Выложить на фольгу и посолить, а из самой фольги сделать лодочку. Для заправки в растительное масло положить все пряности, выдавить чеснок (через пресс), перемешать. Вылить на весь картофель, распределяя в разрезы. Выложить розмарин. Завернуть картофель в фольгу. Запечь для готовности.

Идеальный рецепт шашлыка и маринада к нему от Евгения Клопотенко читайте здесь.