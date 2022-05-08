Рецепт картоплі у фользі – готується на мангалі, обов'язково буде соковитою

Ну от як вийти на пікнік і не посмажити соковитий шашлик, а до нього не подати розсипчасту та ароматну картоплю у фользі? Ніяк. Це дві нероздільні позиції обіду на природі.
У цьому рецепті пропонується зробити надрізи на картоплі, в які потраплятиме заправка на основі олії та спецій.
Рецепт смачної картоплі у фользі / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/
Подавайте готову картоплю із соусом зі сметани, часнику, тертого сиру та зелені.
Рецепт картоплі у фользі від фудблогера zhivojhleb.
Картопля у фользі на мангалі
Картопля у фользі на мангалі / Фото: instagram.com/zhivojhleb/
Інгредієнти:
- 10 шт. картопля;
- 100 мл олія;
- по 1/2 ч. л. чорний перець, паприка;
- сіль та гострий перець;
- 3 зуб. часнику;
- 2 гілочки розмарину.
Якщо плануєте шашлик та овочі на грилі, то тут знайдете одразу чотири соуси до них. ⠀
Як приготувати:
⠀
- Вимиту картоплю в кожушках нарізати дрібними часточками, але не до кінця.
- Викласти на фольгу та посолити, а із самої фольги зробити човник.
- Для заправки в олію покласти всі прянощі, вичавити часник (через прес), перемішати.
- Вилити на всю картоплю, розподіляючи на розрізи. Викласти розмарин. Загорнути картоплю у фольгу.
- Запекти для готовності.
Ідеальний рецепт шашлику та маринаду до нього від Євгена Клопотенка читайте тут.