Рецепт кофейного-молочного напитка "Гибралтар" в честь Дня эспрессо в Италии

Под давлением – так переводится слово "эспрессо" с итальянского. В Италии этот напиток был придуман и гордятся ним настолько, что 17 апреля чествуют всей страной.
Именно под давлением на измельченные кофейные зерна из эспрессо-машины мы получаем тягучий и насыщенный напиток.
Кофейный напиток "Гибралтар" / Фото: instagram.com/almanegracafe
"Гибралтар" сравнительно молодой, его придумали в 2005 году в Сан-Франциско. Назван не в честь географического объекта, а в честь определенной формы стаканов.
В нашем случае подойдет любая емкость с толстыми стенками и дном.
Если в доме нет кофе-машины, то сварите его так, как это делают в Египте с особенной пеной.
Рецепт с сайта coffeefan.info.
Требования к хорошо сваренному кофе
Их немного, но если это не учитывать, напиток не будет идеальным.
Итак, варить кофе нужно только из свежемолотых практически в пыль зерен, заваривать на очищенной, нехлорированной воде. Идеально, если делать вы это будете в джезве.
Здесь читайте об интересной альтернативе кофе, которую придумали в Японии, – это кофейное желе.
Кофейный напиток "Гибралтар"
Ингредиенты:
- эспрессо – 55–60 мл;
- молоко – 55 мл;
- сахар – по вкусу.
О всех тонкостях кофе по-вьетнамски читайте здесь.
Как приготовить:
- Прогреть стеклянный стакан или керамическую чашку.
- Сварить эспрессо. Взбить молоко, чтобы толщина пены была 1 см.
- Перелить кофе в емкость, здесь можно добавить сахар по вкусу.
- Тонкой струей влить молоко, пить, не перемешивая.