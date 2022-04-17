Рецепт кавового-молочного напою "Гібралтар" на честь Дня еспресо в Італії

Під тиском – так перекладається слово "еспресо" з італійської. В Італії цей напій був придуманий і пишаються ним настільки, що 17 квітня вшановують усією країною.

Саме під тиском на подрібнені кавові зерна з еспресо-машини ми отримуємо тягучий та насичений напій.

Кавовий напій "Гібралтар" / Фото: instagram.com/almanegracafe

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"Гібралтар" порівняно молодий, його вигадали 2005 року в Сан-Франциско. Названий не на честь географічного об'єкта, а на честь форми склянок.

У нашому випадку підійде будь-яка ємність з товстими стінками та дном.

Якщо немає кавомашини, то зваріть її так, як це роблять у Єгипті з особливою піною.

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Рецепт із сайту coffeefan.info.

Вимоги до добре звареної кави

Смачна кава буде зі свіжомелених зерен / Фото: unsplash.com

Їх небагато, але якщо це не враховувати, напій не буде бездоганним.

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Отже, варити каву потрібно тільки зі свіжомелених практично в пил зерен, заварювати на очищеній, нехлорованій воді. Ідеально, якщо робитимете ви це в джезві.

Тут читайте про цікаву альтернативу каві, яку вигадали в Японії, – це кавове желе

Кавовий напій "Гібралтар"

Кавовий напій "Гібралтар" на основі еспресо / Фото: instagram.com/micchijay

Інгредієнти:

еспресо – 55-60 мл;

молоко – 55 мл;

цукор – за смаком.

Про всі тонкощі кави по-в'єтнамськи читайте тут.

Як приготувати: