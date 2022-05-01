Рецепт плова со свининой в казане, с которым справятся даже новички

Самая вкусная еда получается, когда она готовится на открытом воздухе и огне. Как сделать шурпу на природе и дома – мы писали.

Этот же плов тоже можно сделать дома, но вкуснее все же в казане и на даче. Рецепт специально для тех, кто хочет приготовить его на огне впервые.

Простой рецепт плова на костре / Фото: Depositphotos

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Курдюк, бараний жир, обжаривается в масле в самом начале. Можно его заменить салом или вообще не использовать.

На канале СЕНЯ В ДЕЛЕ дают несколько лайфхаков:

во время приготовления огонь под казаном должен быть максимальным;

не открывать крышку казана после того, как добавился рис;

в процессе плов нужно пробовать на соль.

Плов со свининой в казане

Плов в казане со свининой / Фото: freepik.com

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Ингредиенты:

по 1 кг риса, моркови, мяса;

4 головки чеснока;

500 г лука, нарезанного полукольцами;

500 г костей;

200 г курдюка;

приправа для плова;

зира, кориандр, соль, перец.

Если планируете шашлык, то тут найдете рецепт маринада и соуса к нему от Евгения Клопотенко.

Как приготовить:

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Промыть рис до чистой воды. В разогретый казан влить 100-150 мл растительного масла. Проверить температуру масла с помощью лука. Немного опустите в масло, если лук зашипит, добавить курдюк. Жарить до состояния шкварок. Достать шумовкой. В казан добавить кости. Они должны зажариться, а не тушиться. Добавить свинину, перемешать. Зиру растереть ладонями и добавить к мясу, снова перемешать. Готовить 15 минут. Добавить лук, нарезанный полукольцами. Жарить до золотистости. Всыпать морковь. Готовить 10-15 минут, помешивая. Поставить чайник кипятиться. Добавить кипяток, чтобы покрыло мясо. Всыпать все приправы вместе с солью. Перемешать. Тушить 30 минут, помешивая. Воткнуть чеснок. Готовить несколько минут. Всыпать рис и разровнять. Добавить кипяток, чтобы покрыть рис на несколько сантиметров. Как только вода впитается до уровня риса, плотно закрыть крышкой и не открывать 15-20 минут. Открыть крышку, если осталась вода, дать ей выпариться.

И сразу четыре соуса для шашлыка на любой вкус собраны в этом материале.