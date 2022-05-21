Рецепт сочных кутабов с зеленью – они поселятся на вашей кухне надолго

Тончайшее тесто, оно слегка хрустит и смазано сливочным маслом, и много сочной начинки – это все про азербайджанские кутабы. По форме похожи на чебуреки и на отличные грузинские лепешки с сулугуни – чвиштари.
Итак, начинка может быть самой разной – от фарша до творога с зеленью. Но сейчас сезон свежего шпината, укропа, петрушки, так что будем активно использовать это все.
Как приготовить кутабы с зеленью
В рецепте от OSHPAZ KELINдобавляется немного свежей мяты, можно представить, какой особенной будет начинка для этих кутаб.
Кутабы с зеленью
Ингредиенты:
- мука – 400 г;
- соль – 1 ч. л.;
- вода теплая – 250 мл;
- масло растительное – 2 ст. л.
Начинка:
- шпинат – 450 г;
- мята- 30 г;
- соль, перец;
- паприка – 1 ч. л.;
- лук репчатый – 2 шт.;
- масло растительное – 30 мл;
- сливочное масло для смазывания.
И еще один рецепт обязательно испробуйте – витаминных лепешек, для них нужно много зелени.
Как приготовить:
- В муку добавить соль, перемешать. Влить теплую воду и растительное масло. Замесить тесто, накрыть пленкой и дать постоять 15-20 минут.
- Шпинат нарезать, добавить измельченную мяту. Лук нарезать и обжарить на растительном масло до прозрачности.
- Горячий лук добавить к зелени, добавить специи, влить растительное масло и тщательно перемешать.
- Тесто разделить на части, скатать шарики и накрыть пленкой, пока формируются кутабы.
- Каждую часть тонко раскатать в круг, выложить начинку и сформировать кутабы в виде полумесяца. Обжарить на сухой сковороде.
- Смазать сливочным маслом и сложить друга на друга. Накрыть крышкой и оставить в тепле на 10-15 минут.
Подробней, как формуются кутабы, смотрите ниже.
Рецепт очень слоистой узбекской катламы, это такие лепешки, найдете здесь.