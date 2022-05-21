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Рецепт соковитих кутабів із зеленню – вони оселяться на вашій кухні надовго

Ірина Маслова
21 травня, 13:30
Часто зустрічається ще одна назва цієї страви – азербайджанські чебуреки. Для начинки береться все, що є вдома

Найтонше тісто, воно злегка хрумтить і змащене вершковим маслом, і багато соковитої начинки – це все про азербайджанські кутаби. За формою схожі на чебуреки та на чудові грузинські коржики із сулугуні – чвіштарі.

Отже, начинка може бути різною – від фаршу до кисломолочного сиру із зеленню. Але зараз сезон свіжого шпинату, кропу, петрушки, тож активно використовуватимемо це все.

Як приготувати кутаби із зеленню

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У рецепті від OSHPAZ KELINдодається трохи свіжої м'яти, можна уявити, якою особливою буде начинка для цих кутаб.

Кутаби із зеленню

Кутаби з зеленню

Інгредієнти:

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  • борошно – 400 г;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • вода тепла – 250 мл;
  • олія – 2 ст. л.

Начинка:

  • шпинат – 450 г;
  • м'ята-30 г;
  • сіль, перець;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • цибуля ріпчаста – 2 шт.;
  • олія – 30 мл;
  • вершкове масло для змащування.

І ще один рецепт обов'язково спробуйте – вітамінних коржиків, для них потрібно багато зелені.

Як приготувати:

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  1. У борошно додати сіль, перемішати. Влити теплу воду та олію. Замісити тісто, накрити плівкою та дати постояти 15-20 хвилин.
  2. Шпинат нарізати, додати подрібнену м'яту. Цибулю нарізати і обсмажити на олії до прозорості.
  3. Гарячу цибулю додати до зелені, додати спеції, влити олію і ретельно перемішати.
  4. Тісто розділити на частини, скачати кульки та накрити плівкою, доки формуються кутаби.
  5. Кожну частину тонко розкачати в коло, викласти начинку та сформувати кутаби у вигляді півмісяця. Обсмажити на сухій сковороді.
  6. Змастити вершковим маслом і скласти друга на друга. Накрити кришкою та залишити в теплі на 10-15 хвилин.

Докладніше, як формуються кутаби, дивіться нижче.

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