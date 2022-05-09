Листкові коржики на сковороді – як приготувати катламу з цибулею

Це узбецькі коржики, що відрізняються своєю соковитістю, бо тісто змащується вершковим маслом. Використовується ріпчаста цибуля, можна брати зелену

Узбецька катлама з цибулею / Фото: instagram.com/mamamakushat/

Писати про те, що катлама – це виключно з цибульною чи м'ясною начинкою, неправильно. На відміну від грузинських чвіштарі, яким потрібен сулугуні, узбецька катлама може бути альтернативою хлібу та здоби.

У цьому рецепті вона готується з цибулею, можна їсти просто так або з першими стравами. Спробуйте десертну катламу, тоді можна використовувати родзинки, горіхи, цукор.

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Особливість катлами – в її соковитості та шаруватості. Тонко розкачане тісто змащується топленим вершковим маслом перед тим, як покласти начинку.

Готується на сковороді не більше 15-20 хвилин.

Рецепт знайшли на каналі OSHPAZ KELIN. Він розрахований на чотири великі коржики, їх може бути більше, все залежить від діаметра сковороди.

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Катлама з цибулею

Катлама з цибулею / Фото: instagram.com/f.irina_food/

Для тіста:

300 мл теплої води;

1 ч. л. солі;

2 ст. л. олії;

550-600 г борошна.

Для начинки:

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4 шт. цибулі;

1 ч. л. солі (неповна);

чорний перець, паприка;

70 г вершкового масла.

Багато хто може пам'ятати з дитинства величезні сметанні коржики, їхній рецепт знайдете тут.

Як приготувати катламу:

У теплу воду додати сіль та олію. Частками всипати борошно та замісити тісто руками. Тісто має бути м'яким і не липнути до рук. Накрити плівкою та залишити на 15-20 хвилин. Цибулю нарізати півкільцями, додати спеції для начинки, перемішати. Тісто розділити на чотири частини. Поки працюєте з однією частиною, решту скачати в кульки та накрити плівкою. Тісто розкачати в дуже тонкий пласт і змастити розтопленим маслом за допомогою долоні. Розподілити начинку, завернути в рулет, потім – у равлик. Злегка приплюснути. Обсмажувати починати на невеликій кількості олії під закритою кришкою, періодично перевертаючи та відкриваючи кришку на кілька хвилин.

Докладніше про формування катлами дивіться у відео.

Тут читайте рецепт коржів із Марокко. Вони замішуються на манці з додаванням різних овочів.