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Листкові коржики на сковороді – як приготувати катламу з цибулею

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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9 травня, 10:18
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Це узбецькі коржики, що відрізняються своєю соковитістю, бо тісто змащується вершковим маслом. Використовується ріпчаста цибуля, можна брати зелену
Узбецька катлама з цибулею
Узбецька катлама з цибулею / Фото: instagram.com/mamamakushat/

Писати про те, що катлама – це виключно з цибульною чи м'ясною начинкою, неправильно. На відміну від грузинських чвіштарі, яким потрібен сулугуні, узбецька катлама може бути альтернативою хлібу та здоби.

У цьому рецепті вона готується з цибулею, можна їсти просто так або з першими стравами. Спробуйте десертну катламу, тоді можна використовувати родзинки, горіхи, цукор.

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Особливість катлами – в її соковитості та шаруватості. Тонко розкачане тісто змащується топленим вершковим маслом перед тим, як покласти начинку.

Готується на сковороді не більше 15-20 хвилин.

Рецепт знайшли на каналі OSHPAZ KELIN. Він розрахований на чотири великі коржики, їх може бути більше, все залежить від діаметра сковороди.

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Катлама з цибулею

Катлама з цибулею
Катлама з цибулею / Фото: instagram.com/f.irina_food/

Для тіста:

  • 300 мл теплої води;
  • 1 ч. л. солі;
  • 2 ст. л. олії;
  • 550-600 г борошна.

Для начинки:

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  • 4 шт. цибулі;
  • 1 ч. л. солі (неповна);
  • чорний перець, паприка;
  • 70 г вершкового масла.

Багато хто може пам'ятати з дитинства величезні сметанні коржики, їхній рецепт знайдете тут.

Як приготувати катламу:

  1. У теплу воду додати сіль та олію. Частками всипати борошно та замісити тісто руками. Тісто має бути м'яким і не липнути до рук. Накрити плівкою та залишити на 15-20 хвилин.
  2. Цибулю нарізати півкільцями, додати спеції для начинки, перемішати.
  3. Тісто розділити на чотири частини. Поки працюєте з однією частиною, решту скачати в кульки та накрити плівкою.
  4. Тісто розкачати в дуже тонкий пласт і змастити розтопленим маслом за допомогою долоні. Розподілити начинку, завернути в рулет, потім – у равлик. Злегка приплюснути.
  5. Обсмажувати починати на невеликій кількості олії під закритою кришкою, періодично перевертаючи та відкриваючи кришку на кілька хвилин.

Докладніше про формування катлами дивіться у відео.

Тут читайте рецепт коржів із Марокко. Вони замішуються на манці з додаванням різних овочів.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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