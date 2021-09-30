Ризотто с тыквой – рецепт хитового блюда сезона

Стандартный набор для традиционного ризотто – рис Арборио, сухое белое вино, хорошее масло и пармезан. Обязательно нужно будет подготовить овощной бульон, в нем тоже можно использовать тыкву. Сам процесс приготовления несколько трудоемкий, но в результате стараний вы получите кремовую текстуру блюда, сливочный вкус и невероятный цвет.
Ризотто с тыквой
Ингредиенты:
Ризотто с тыквой / Фото: instagram.com/naty_skv/
- Рис – 320 г
- Мякоть тыквы – 600 г
- Лук – 1 шт.
- Овощной бульон – 1,5 л
- Пармезан – 80 г
- Сливочное масло – 50 г
- Белое сухое вино – 30 мл
- Оливковое масло
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
- Сварить овощной бульон с морковью, сельдереем, луком, петрушкой и небольшим количеством тыквы. Процедить.
- Мелко нарезать лук. Притушить на оливковом масле и медленном огне, пока не станет прозрачным.
- Порезанную кубиками тыкву добавить к луку. Готовить 5-10 минут.
- Добавить 100 г бульона. Тушить, пока тыква не станет мягкой.
- На сухой сковороде обжарить рис, помешивая, пока не станет видна его сердцевина. Добавить белое сухое вино, не переставая помешивать. Готовить, пока не выпарится вино.
- Добавить рис к тыкве и еще 200 г бульона. Тушить на медленном огне, помешивая, 25 минут. Продолжать готовить, добавляя бульон, до тех пора, пока он полностью не используется.
- Когда рис будет аль денте, добавить сливочное масло и мелко натертый пармезан. Готовить, помешивая, 20 минут.
- Украсить зеленью и пармезаном.
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