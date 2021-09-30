Ризото з гарбузом – рецепт хітової страви сезону

Стандартний набір для традиційного ризото – рис Арборіо, сухе біле вино, хороше масло і пармезан. Обов'язково потрібно буде підготувати овочевий бульйон, в ньому теж можна використовувати гарбуз. Сам процес приготування дещо трудомісткий, але в результаті старань ви отримаєте кремову текстуру страви, вершковий смак і неймовірний колір.
Ризото з гарбузом
Інгредієнти:
Ризото з гарбузом / Фото: instagram.com/naty_skv/
- Рис – 320 г
- М'якоть гарбуза – 600 г
- Цибуля – 1 шт.
- Овочевий бульйон – 1,5 л
- Пармезан – 80 г
- Вершкове масло – 50 г
- Біле сухе вино – 30 мл
- Оливкова олія
- Сіль, перець – за смаком
Як приготувати:
- Зварити овочевий бульйон з морквою, селерою, цибулею, петрушкою і невеликою кількістю гарбуза. Процідити.
- Дрібно нарізати цибулю. Тушкувати на оливковій олії та повільному вогні, доки цибуля не стане прозорою.
- Порізаний кубиками гарбуз додати до цибулі. Готувати 5-10 хвилин.
- Додати 100 г бульйону. Тушкувати, доки гарбуз не стане м'якою.
- На сухій сковороді обсмажити рис, помішуючи, доки не стане видно його серцевини. Додати біле сухе вино, не перестаючи помішувати. Готувати, доки не випарується вино.
- Додати рис до гарбуза та ще 200 г бульйону. Тушкувати на повільному вогні, помішуючи, 25 хвилин. Продовжувати готувати, додаючи бульйон, доти, доки він повністю не використається.
- Коли рис буде аль денте, додати вершкове масло і дрібно натертий пармезан. Готувати, помішуючи, 20 хвилин.
- Прикрасити зеленню і пармезаном.
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