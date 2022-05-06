Ризотто з грибами – важные правила блюда и быстрый рецепт

Рис в Италии используют по нескольким поводом. Для начинки в сочном пироге и, конечно, в ризотто. Это несложное блюдо появилось примерно в 15-ом веке, когда испанцы завезли в Италию рис.

К ризотто добавляют практически все – от грибов и овощей до курицы и морепродуктов. Особенность – рис должен томиться в бульоне. В нашем случае нужен грибной.

Грибное ризотто - классический рецепт / Фото: Depositphotos

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Можно использовать шампиньоны, вешенки, замороженные белые и немного сушеных.

Чтобы получить правильное ризотто, обязательно подсушите рис несколько минут. Так он будет быстро и максимально впитывать влагу.

Когда будете добавлять бульон к рису, то доведите его до кипения. Таким образом вы не замедлите процесс приготовления.

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Не держите ризотто в сотейнике или кастрюле до следующего раза, иначе оно утратит свое правильное состояние. Лучше разложить на противне и дать остыть.

На канале Шеф Вивьен предлагают рецепт на четыре порции.

Ризотто с грибами

Ризотто с грибами / Фото: Depositphotos

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Для бульона:

грибы – 250 г + несколько сушеных грибов;

петрушка, лавровый лист, тимьян;

чеснок – 2 зуб.;

репчатый лук – 1 шт.;

вода – 1,5 л;

соль, перец.

Для ризотто:

грибы – 500 г;

крупный рис – 220 г;

лук – 1 шт.;

сухое белое вино – 80 мл;

пармезан – 80 г;

оливковое масло, сливочное масло, соль, перец.

Рецепт итальянского супа павезе, который готовится в духовке, читайте здесь.

Как приготовить:

Для бульона нарезать лук и обжарить в оливковом масле. Добавить нарезанные грибы. Готовить несколько минут. Залить кипятком. Добавить лавровый лист, тимьян, пропущенный через пресс чеснок, немного соли и перца. Готовить 30 минут. Для ризотто нарезать лук мелко. Обжарить на оливковом масле. Грибы нарезать, добавить к луку. Готовить несколько минут. Добавить немного сливочного масла, перемешать. Рис немного обжарить на сухой сковороде и добавить к грибам и луку. Влить сухое вино. Выпарить алкоголь. Через сито влить бульон, помешивая рис. Бульон должен накрыть рис на несколько сантиметров. Пармезан натереть, петрушку нарезать. Посолить и поперчить ризотто. Добавить сыр, немного сливочного масла и перемешать. Подавать с обжаренными грибами и зеленью.

Смотрите видео подробней об этом ризотто.

И еще один итальянский рецепт – гречотто из гречки и шампиньонов – найдете здесь.