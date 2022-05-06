Ризотто з грибами – важные правила блюда и быстрый рецепт

Рис в Италии используют по нескольким поводом. Для начинки в сочном пироге и, конечно, в ризотто. Это несложное блюдо появилось примерно в 15-ом веке, когда испанцы завезли в Италию рис.
К ризотто добавляют практически все – от грибов и овощей до курицы и морепродуктов. Особенность – рис должен томиться в бульоне. В нашем случае нужен грибной.
Грибное ризотто - классический рецепт / Фото: Depositphotos
Можно использовать шампиньоны, вешенки, замороженные белые и немного сушеных.
Чтобы получить правильное ризотто, обязательно подсушите рис несколько минут. Так он будет быстро и максимально впитывать влагу.
Когда будете добавлять бульон к рису, то доведите его до кипения. Таким образом вы не замедлите процесс приготовления.
Не держите ризотто в сотейнике или кастрюле до следующего раза, иначе оно утратит свое правильное состояние. Лучше разложить на противне и дать остыть.
На канале Шеф Вивьен предлагают рецепт на четыре порции.
Ризотто с грибами
Для бульона:
- грибы – 250 г + несколько сушеных грибов;
- петрушка, лавровый лист, тимьян;
- чеснок – 2 зуб.;
- репчатый лук – 1 шт.;
- вода – 1,5 л;
- соль, перец.
Для ризотто:
- грибы – 500 г;
- крупный рис – 220 г;
- лук – 1 шт.;
- сухое белое вино – 80 мл;
- пармезан – 80 г;
- оливковое масло, сливочное масло, соль, перец.
Рецепт итальянского супа павезе, который готовится в духовке, читайте здесь.
Как приготовить:
- Для бульона нарезать лук и обжарить в оливковом масле. Добавить нарезанные грибы. Готовить несколько минут. Залить кипятком.
- Добавить лавровый лист, тимьян, пропущенный через пресс чеснок, немного соли и перца. Готовить 30 минут.
- Для ризотто нарезать лук мелко. Обжарить на оливковом масле.
- Грибы нарезать, добавить к луку. Готовить несколько минут. Добавить немного сливочного масла, перемешать.
- Рис немного обжарить на сухой сковороде и добавить к грибам и луку.
- Влить сухое вино. Выпарить алкоголь. Через сито влить бульон, помешивая рис. Бульон должен накрыть рис на несколько сантиметров.
- Пармезан натереть, петрушку нарезать.
- Посолить и поперчить ризотто. Добавить сыр, немного сливочного масла и перемешать.
- Подавать с обжаренными грибами и зеленью.
Смотрите видео подробней об этом ризотто.
И еще один итальянский рецепт – гречотто из гречки и шампиньонов – найдете здесь.