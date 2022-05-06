Ризото з грибами – важливі правила страви та швидкий рецепт

Рис в Італії використовують з кількох приводів. Для начинки в соковитому пирогі й, звичайно, у ризото. Ця нескладна страва з'явилася приблизно в 15 столітті, коли іспанці завезли в Італію рис.

До ризото додають практично все – від грибів та овочів до курки та морепродуктів. Особливість – рис має томитися в бульйоні. У нашому випадку потрібний грибний.

Грибне ризото - класичний рецепт / Фото: Depositphotos

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Можна використовувати печериці, гливи, заморожені білі й трохи сушених.

Щоб отримати правильне ризото, обов'язково підсушіть рис кілька хвилин. Так він швидко й максимально вбиратиме вологу.

Коли додаватимете бульйон до рису, то доведіть його до кипіння. Таким чином, ви не уповільните процес приготування.

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Не тримайте ризото в сотейнику або каструлі до наступного разу, інакше воно втратить правильний стан. Краще розкласти на деку та дати охолонути.

На каналі Шеф Вів'єн пропонують рецепт на чотири порції.

Ризото з грибами

Ризото з грибами / Фото: Depositphotos

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Для бульйону:

гриби – 250 г + кілька сушених грибів;

петрушка, лаврове листя, чебрець;

часник – 2 зуб.;

цибуля – 1 шт.;

вода – 1,5 л;

сіль, перець.

Для ризото:

гриби – 500 г;

великий рис – 220 г;

цибуля – 1 шт.;

сухе біле вино – 80 мл;

пармезан – 80 г;

оливкова олія, вершкове масло, сіль, перець.

Рецепт італійського супу павезе, який готується у духовці, читайте тут.

Як приготувати:

Для бульйону нарізати цибулю і обсмажити в оливковій олії. Додати нарізані гриби. Готувати кілька хвилин. Залити окропом. Додати лаврове листя, чебрець, пропущений через прес часник, трохи солі та перцю. Готувати 30 хвилин. Для ризото нарізати цибулю дрібно. Обсмажити на оливковій олії. Гриби нарізати, додати до цибулі. Готувати кілька хвилин. Додати трохи вершкового масла, перемішати. Рис трохи обсмажити на сухій сковороді та додати до грибів та цибулі. Влити сухе вино. Випарити алкоголь. Через сито влити бульйон, помішуючи рис. Бульйон має накрити рис на кілька сантиметрів. Пармезан натерти, нарізати петрушку. Посолити та поперчити ризото. Додати сир, трохи вершкового масла та перемішати. Подавати з обсмаженими грибами та зеленню.

Дивіться відео про це ризото.

І ще один італійський рецепт – гречото з гречки та печериць – знайдете тут.