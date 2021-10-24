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С яблоком, творогом и американский классический – рецепты пирогов с тыквой

Ирина Маслова
24 октября, 09:01
Для пирога с яблоком тыкву нужно будет натереть и добавить к другим ингредиентам. Остальным – понадобится тыквенное пюре. В рецепте американского пирога есть сгущенка

Тыква в выпечке дружит со всем. Невероятно красивыми получаются сырники и запеканки. В этой подборке интересные решения для пирогов, а именно – с яблоками, рикоттой и изюмом, а также рецепт классического американского пирога с тыквой. Кстати, последний можно смело готовить и к Хэллоуину.

Для яблочно-тыквенного пирога от фудблогера ilike.2bake в тесто идет манная крупа, а творог для рецепта от foodblogger_nara нужно будет хорошо перетереть или заменить его рикоттой.

Рецепты пирогов с тыквой / Фото: Коллаж: Сегодня

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Если будете делать тыквенное пюре впервые, то после того, как вы ее натрете, нужно дать стечь лишней жидкости, чтобы получить более насыщенный вкус.

Классический американский пирог

Американский пирог с тыквой / Фото: www.taste.com.au

Ингредиенты:

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  • Сахар – 50 г
  • Кукурузный крахмал – 1 ст. л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сгущенное молоко – 150 г
  • Тыквенное пюре – 250 г
  • Корица – по вкусу
  • Сахарная пудра, взбитые сливки – для подачи

Для теста:

  • Мука – 250 г
  • Сахарная пудра – 50 г
  • Сливочное масло – 125 г
  • Желток
  • Ледяная вода – 1 ст. л.

Как приготовить:

  1. Для теста соединить муку, сахар и масло в кухонном комбайне. Перемешивать, пока смесь не станет похожей на панировочные сухари.
  2. Добавить желток и ледяную воду, перемешать. Выложить в слегка посыпанную мукой форму. Сформировать корж и поставить в холодильник под пленкой на 30 минут.
  3. Разогреть духовку до 180 градусов.
  4. На корж положить пергамент и груз и выпекать 10 минут. Убрать груз и выпекать еще 10 минут, остудить.
  5. Для крема смешать сахар и кукурузный крахмал. Взбить яйца, сгущенное молоко, тыкву и корицу.
  6. Вылить на тесто и выпекать от 45 до 50 минут, остудить и поставить в холодильник на 1 час.
  7. Посыпать пирог сахарной пудрой. Подавать со взбитыми сливками.

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Пирог с тыквой и яблоками

Пирог с тыквой и яблоками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Манка – 160 г
  • Мука – 130 г
  • Сахар – 180 г
  • Молоко – 1 стакан
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Сливочное масло – 30 г
  • Яблоки – 2 шт.
  • Мякоть тыквы – 250 г

Как приготовить:

  1. Смешать все сухие ингредиенты. Натереть на крупной терке яблоки и тыкву.
  2. Выложить поочередно сухие ингредиенты и натертые яблоки с тыквой, аккуратно раскладывая лопаткой слои по форме.
  3. В молоко добавить сливочное масло и на 30 секунд поставить в микроволновку.
  4. Вылить в форму и вилкой сделать проколы, чтобы жидкость попала внутрь.
  5. Выпекать при 180 градусах, 35-40 минут.

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Тыквенный пирог с творогом

Пирог с творогом и тыквой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Мука – 1 стакан
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Сахар – 2 ст. л.
  • Масло сливочное – 70 г
  • Яйцо 1 шт.

Для начинки:

  • Творог – 400 г
  • Тыква – 200 г
  • Сметана – 150 г
  • Яйца 3 штуки
  • Сахар – 1 стакан
  • Крахмал кукурузный – 4 ст. л.
  • Ваниль

Как приготовить:

  1. Для тесто масло порубить с мукой. Добавить яйцо и сахар, положить в холодильник на 1 час.
  2. Для начинки творог смешать с сахаром, яйцами, ванилью. Взбить блендером до однородного состояния.
  3. Тыкву нарезать на кусочки, потушить в кастрюле с небольшим количеством воды до мягкости. Воду слить, блендером перебить тыкву в пюре и добавить крахмал.
  4. Творожную массу разделить на две части. В одну добавить пюре из тыквы, тщательно перемешать. В другую – 2 столовые ложки крахмала.
  5. Дня формы и бока выстелить пергаментом. Уложить тесто.
  6. Залить столовой ложкой начинку. Можно чередовать творожную и тыквенную, чтоб получилась "зебра".
  7. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке в течение 1 часа.

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