С яблоком, творогом и американский классический – рецепты пирогов с тыквой

Тыква в выпечке дружит со всем. Невероятно красивыми получаются сырники и запеканки. В этой подборке интересные решения для пирогов, а именно – с яблоками, рикоттой и изюмом, а также рецепт классического американского пирога с тыквой. Кстати, последний можно смело готовить и к Хэллоуину.

Для яблочно-тыквенного пирога от фудблогера ilike.2bake в тесто идет манная крупа, а творог для рецепта от foodblogger_nara нужно будет хорошо перетереть или заменить его рикоттой.

Рецепты пирогов с тыквой / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Если будете делать тыквенное пюре впервые, то после того, как вы ее натрете, нужно дать стечь лишней жидкости, чтобы получить более насыщенный вкус.

Классический американский пирог

Американский пирог с тыквой / Фото: www.taste.com.au

Ингредиенты:

Реклама

Сахар – 50 г

Кукурузный крахмал – 1 ст. л.

Яйца – 2 шт.

Сгущенное молоко – 150 г

Тыквенное пюре – 250 г

Корица – по вкусу

Сахарная пудра, взбитые сливки – для подачи

Для теста:

Мука – 250 г

Сахарная пудра – 50 г

Сливочное масло – 125 г

Желток

Ледяная вода – 1 ст. л.

Как приготовить:

Для теста соединить муку, сахар и масло в кухонном комбайне. Перемешивать, пока смесь не станет похожей на панировочные сухари. Добавить желток и ледяную воду, перемешать. Выложить в слегка посыпанную мукой форму. Сформировать корж и поставить в холодильник под пленкой на 30 минут. Разогреть духовку до 180 градусов. На корж положить пергамент и груз и выпекать 10 минут. Убрать груз и выпекать еще 10 минут, остудить. Для крема смешать сахар и кукурузный крахмал. Взбить яйца, сгущенное молоко, тыкву и корицу. Вылить на тесто и выпекать от 45 до 50 минут, остудить и поставить в холодильник на 1 час. Посыпать пирог сахарной пудрой. Подавать со взбитыми сливками.

Реклама

Пирог с тыквой и яблоками

Пирог с тыквой и яблоками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Манка – 160 г

Мука – 130 г

Сахар – 180 г

Молоко – 1 стакан

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Сливочное масло – 30 г

Яблоки – 2 шт.

Мякоть тыквы – 250 г

Как приготовить:

Смешать все сухие ингредиенты. Натереть на крупной терке яблоки и тыкву. Выложить поочередно сухие ингредиенты и натертые яблоки с тыквой, аккуратно раскладывая лопаткой слои по форме. В молоко добавить сливочное масло и на 30 секунд поставить в микроволновку. Вылить в форму и вилкой сделать проколы, чтобы жидкость попала внутрь. Выпекать при 180 градусах, 35-40 минут.

Тыквенный пирог с творогом

Пирог с творогом и тыквой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Мука – 1 стакан

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Сахар – 2 ст. л.

Масло сливочное – 70 г

Яйцо 1 шт.

Для начинки:

Творог – 400 г

Тыква – 200 г

Сметана – 150 г

Яйца 3 штуки

Сахар – 1 стакан

Крахмал кукурузный – 4 ст. л.

Ваниль

Как приготовить: