С яблоком, творогом и американский классический – рецепты пирогов с тыквой

Тыква в выпечке дружит со всем. Невероятно красивыми получаются сырники и запеканки. В этой подборке интересные решения для пирогов, а именно – с яблоками, рикоттой и изюмом, а также рецепт классического американского пирога с тыквой. Кстати, последний можно смело готовить и к Хэллоуину.
Для яблочно-тыквенного пирога от фудблогера ilike.2bake в тесто идет манная крупа, а творог для рецепта от foodblogger_nara нужно будет хорошо перетереть или заменить его рикоттой.
Рецепты пирогов с тыквой / Фото: Коллаж: Сегодня
Если будете делать тыквенное пюре впервые, то после того, как вы ее натрете, нужно дать стечь лишней жидкости, чтобы получить более насыщенный вкус.
Классический американский пирог
Ингредиенты:
- Сахар – 50 г
- Кукурузный крахмал – 1 ст. л.
- Яйца – 2 шт.
- Сгущенное молоко – 150 г
- Тыквенное пюре – 250 г
- Корица – по вкусу
- Сахарная пудра, взбитые сливки – для подачи
Для теста:
- Мука – 250 г
- Сахарная пудра – 50 г
- Сливочное масло – 125 г
- Желток
- Ледяная вода – 1 ст. л.
Как приготовить:
- Для теста соединить муку, сахар и масло в кухонном комбайне. Перемешивать, пока смесь не станет похожей на панировочные сухари.
- Добавить желток и ледяную воду, перемешать. Выложить в слегка посыпанную мукой форму. Сформировать корж и поставить в холодильник под пленкой на 30 минут.
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- На корж положить пергамент и груз и выпекать 10 минут. Убрать груз и выпекать еще 10 минут, остудить.
- Для крема смешать сахар и кукурузный крахмал. Взбить яйца, сгущенное молоко, тыкву и корицу.
- Вылить на тесто и выпекать от 45 до 50 минут, остудить и поставить в холодильник на 1 час.
- Посыпать пирог сахарной пудрой. Подавать со взбитыми сливками.
Пирог с тыквой и яблоками
Ингредиенты:
- Манка – 160 г
- Мука – 130 г
- Сахар – 180 г
- Молоко – 1 стакан
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Сливочное масло – 30 г
- Яблоки – 2 шт.
- Мякоть тыквы – 250 г
Как приготовить:
- Смешать все сухие ингредиенты. Натереть на крупной терке яблоки и тыкву.
- Выложить поочередно сухие ингредиенты и натертые яблоки с тыквой, аккуратно раскладывая лопаткой слои по форме.
- В молоко добавить сливочное масло и на 30 секунд поставить в микроволновку.
- Вылить в форму и вилкой сделать проколы, чтобы жидкость попала внутрь.
- Выпекать при 180 градусах, 35-40 минут.
Тыквенный пирог с творогом
Ингредиенты:
- Мука – 1 стакан
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Сахар – 2 ст. л.
- Масло сливочное – 70 г
- Яйцо 1 шт.
Для начинки:
- Творог – 400 г
- Тыква – 200 г
- Сметана – 150 г
- Яйца 3 штуки
- Сахар – 1 стакан
- Крахмал кукурузный – 4 ст. л.
- Ваниль
Как приготовить:
- Для тесто масло порубить с мукой. Добавить яйцо и сахар, положить в холодильник на 1 час.
- Для начинки творог смешать с сахаром, яйцами, ванилью. Взбить блендером до однородного состояния.
- Тыкву нарезать на кусочки, потушить в кастрюле с небольшим количеством воды до мягкости. Воду слить, блендером перебить тыкву в пюре и добавить крахмал.
- Творожную массу разделить на две части. В одну добавить пюре из тыквы, тщательно перемешать. В другую – 2 столовые ложки крахмала.
- Дня формы и бока выстелить пергаментом. Уложить тесто.
- Залить столовой ложкой начинку. Можно чередовать творожную и тыквенную, чтоб получилась "зебра".
- Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке в течение 1 часа.
Читайте также:
- Норвежский яблочный пирог, где очень много корицы – рецепт для долгих осенних вечеров
- Баноффи – рецепт простого пирога с идеальной бананово-карамельной начинкой
- Рецепт черничного пирога с корицей для особенного кофе-брейка
- Пирог "Невидимый" с грушами – рецепт для тех, кто любит легкие, воздушные десерты