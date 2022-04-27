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Салат на майские – как приготовить "Загадку для гостей"

Ирина Маслова
27 апреля, 11:04
Нужно куриное филе. Его можно отварить, но лучше, если оно запечется со специями. Салат заправляется майонезом

Обычно с появлением первых овощей и зелени хочется как можно больше самых разных овощных салатов.

"Загадка для гостей" – более сытный и очень праздничный. В нем тоже есть овощи – огурцы, помидоры и зеленый лук.

Праздничный салат "Загадка для гостей" / Фото: Depositphotos

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Кроме куриного филе, сытности ему прибавляют нарезанные блины, они замешиваются на яйцах, муке и крахмале.

Фудблогер У Татьяны советует запечь филе в специях, так салат будет вкуснее.

Салат "Загадка для гостей"

Салат "Загадка для гостей" / Фото: У Татьяны

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Ингредиенты:

  • 250 г куриного филе;
  • 2 огурца;
  • 3 помидора;
  • 4 яйца;
  • майонез, зеленый лук
  • по 1 ст. л. крахмала, муки;
  • соль, перец.

Если в вашем окружении есть люди, рожденные под созвездием Рак, угостите их марокканским морковным салатом.

Как приготовить:

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  1. Яйца взболтать с крахмалом и мукой. Разбить венчиком комочки.
  2. Из теста на растительном масле нажарить блины.
  3. Зеленый лук вымыть, обсушить и мелко нарезать. С огурцов снять кожицу и нарезать тонкой соломкой. Помидоры нарезать кубиком или брусочками.
  4. Блины сложить в рулет и нарезать на тонкие полоски и соединить с овощами.
  5. Филе нарезать соломкой и добавить в салат. Заправить салат и аккуратно перемешать. Посолить и поперчить по вкусу.

Подробней об этом салате смотрите в видео ниже.

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