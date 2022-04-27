Салат на травневі – як приготувати "Загадку для гостей"

Зазвичай з появою перших овочів і зелені хочеться якнайбільше найрізноманітніших овочевих салатів.
"Загадка для гостей" – ситніший і дуже святковий. У ньому також є овочі – огірки, помідори та зелена цибуля.
Святковий салат "Загадка для гостей" / Фото: Depositphotos
Крім курячого філе, ситності йому додають нарізані млинці, вони замішуються на яйцях, борошні та крохмалі.
Фудблогерка У Тетяни радить запекти філе у спеціях, так салат буде смачніше.
Салат "Загадка для гостей"
Салат "Загадка для гостей" / Фото: У Татьяны
Інгредієнти:
- 250 г курячого філе;
- 2 огірки;
- 3 помідори;
- 4 яйця;
- майонез, зелена цибуля
- по 1 ст. л. крохмалю, борошна;
- сіль, перець.
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Як приготувати:
- Яйця збовтати з крохмалем та борошном. Розбити вінчиком грудочки.
- З тіста на олії насмажити млинці.
- Зелену цибулю вимити, обсушити та дрібно нарізати. З огірків зняти шкірку та нарізати тонкою соломкою. Помідори нарізати кубиком чи брусочками.
- Млинці скласти в рулет і нарізати на тонкі смужки та з'єднати з овочами.
- Філе нарізати соломкою і додати в салат. Заправити салат та акуратно перемішати. Посолити і поперчити за смаком.
Докладніше про цей салат дивіться у відео нижче.
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