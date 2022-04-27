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Салат на травневі – як приготувати "Загадку для гостей"

Ірина Маслова
27 квітня, 11:04
Знадобиться куряче філе. Його можна відварити, але краще, якщо воно запечеться зі спеціями. Салат заправляється майонезом

Зазвичай з появою перших овочів і зелені хочеться якнайбільше найрізноманітніших овочевих салатів.

"Загадка для гостей" – ситніший і дуже святковий. У ньому також є овочі – огірки, помідори та зелена цибуля.

Святковий салат "Загадка для гостей" / Фото: Depositphotos

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Крім курячого філе, ситності йому додають нарізані млинці, вони замішуються на яйцях, борошні та крохмалі.

Фудблогерка У Тетяни радить запекти філе у спеціях, так салат буде смачніше.

Салат "Загадка для гостей"

Салат "Загадка для гостей" / Фото: У Татьяны

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Інгредієнти:

  • 250 г курячого філе;
  • 2 огірки;
  • 3 помідори;
  • 4 яйця;
  • майонез, зелена цибуля
  • по 1 ст. л. крохмалю, борошна;
  • сіль, перець.

Якщо у вашому оточенні є люди, народжені під сузір'ям Рак, почастуйте їх марокканським морквяним салатом.

Як приготувати:

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  1. Яйця збовтати з крохмалем та борошном. Розбити вінчиком грудочки.
  2. З тіста на олії насмажити млинці.
  3. Зелену цибулю вимити, обсушити та дрібно нарізати. З огірків зняти шкірку та нарізати тонкою соломкою. Помідори нарізати кубиком чи брусочками.
  4. Млинці скласти в рулет і нарізати на тонкі смужки та з'єднати з овочами.
  5. Філе нарізати соломкою і додати в салат. Заправити салат та акуратно перемішати. Посолити і поперчити за смаком.

Докладніше про цей салат дивіться у відео нижче.

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