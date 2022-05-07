Салат с крабовыми палочками – рецепты с рисом и куриной грудкой

Крабовые палочки – отличный продукт для самых разных закусок на день рождения и другие праздники, и когда хочется съесть вкусный салат.
Интересно, что этому салату почти сотня лет, сначала он назывался "Луи". Понятно, что использовалось настоящее мясо краба, а популярным "Луи" стал, как говорят, благодаря тенору Энрико Карузо. Он очень любил его.
Рецепты салатов с крабовыми палочками / Фото: Depositphotos
На наших кухнях салат пережил некоторые изменения, у него самые разные вариации. К нему добавляют сыр и помидоры, куриную грудки и обжаренные шампиньоны.
Не забудьте хорошо промыть рис перед тем, как варить. Это нужно сделать минимум пять раз.
К салату с куриной грудкой от prostye.recepty80 нужно немного шампиньонов. Заправка для риса в классическом рецепте от украинского шеф-повара Sergey Pokanevich.
Салат с крабовыми палочками (классический)
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200 г;
- рис – 100 г;
- кукуруза – 1 банка;
- яйцо – 4 шт.;
- огурец – 2-3 шт.;
- помидор;
- половина луковицы;
- зеленый лук, укроп, йогурт, майонез, соль, перец.
Для заправки риса:
- соль – щепотка;
- сахар, соевый соус – по 1 ч. л.;
- уксус яблочный 6% – 2 ч. л.
Как приготовить:
- Яйца сварить и палочки нарезать. Добавить нарезанные овощи и зелень, соединить.
- Из кукурузы слить жидкость .Добавить к салату.
- Соединить все ингредиенты для заправки, перемешать с рисом.
- Рис добавить к салату, посолить и заправить майонезом или йогуртом.
Как сделать котлеты из крабовых палочек – узнаете здесь.
Салат с крабовыми палочками и куриной грудкой
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 250 г;
- куриное филе отварное – 1 шт.;
- шампиньоны – 200 г;
- кукуруза консервированная – половина банки;
- морковь, лук – по 1 шт.;
- майонез, соль
Как приготовить:⠀
- Морковь мелко натереть, лук нарезать мелко и обжарить на растительном масле до готовности.
- Шампиньоны нарезать и потушить до испарения жидкости.
- Крабовые палочки и куриное филе нарезать мелкими кубиками. С кукурузы слить жидкость.
- Все ингредиенты соединить, добавить соль и майонез, перемешать.
Салат с крабовыми палочками очень вкусно подаваться в тортильях. Рецепт найдете здесь.