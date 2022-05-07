Салат с крабовыми палочками – рецепты с рисом и куриной грудкой

Крабовые палочки – отличный продукт для самых разных закусок на день рождения и другие праздники, и когда хочется съесть вкусный салат.

Интересно, что этому салату почти сотня лет, сначала он назывался "Луи". Понятно, что использовалось настоящее мясо краба, а популярным "Луи" стал, как говорят, благодаря тенору Энрико Карузо. Он очень любил его.

Рецепты салатов с крабовыми палочками / Фото: Depositphotos

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На наших кухнях салат пережил некоторые изменения, у него самые разные вариации. К нему добавляют сыр и помидоры, куриную грудки и обжаренные шампиньоны.

Не забудьте хорошо промыть рис перед тем, как варить. Это нужно сделать минимум пять раз.

К салату с куриной грудкой от prostye.recepty80 нужно немного шампиньонов. Заправка для риса в классическом рецепте от украинского шеф-повара Sergey Pokanevich.

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Салат с крабовыми палочками (классический)

Салат с крабовыми палочками / Фото: instagram.com/evgeniya_oknina

Ингредиенты:

крабовые палочки – 200 г;

рис – 100 г;

кукуруза – 1 банка;

яйцо – 4 шт.;

огурец – 2-3 шт.;

помидор;

половина луковицы;

зеленый лук, укроп, йогурт, майонез, соль, перец.

Для заправки риса:

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соль – щепотка;

сахар, соевый соус – по 1 ч. л.;

уксус яблочный 6% – 2 ч. л.

Как приготовить:

Яйца сварить и палочки нарезать. Добавить нарезанные овощи и зелень, соединить. Из кукурузы слить жидкость .Добавить к салату. Соединить все ингредиенты для заправки, перемешать с рисом. Рис добавить к салату, посолить и заправить майонезом или йогуртом.

Как сделать котлеты из крабовых палочек – узнаете здесь.

Салат с крабовыми палочками и куриной грудкой

Салат с крабовыми палочками можно подавать в тарталетках / Фото: Pinterest

Ингредиенты:

крабовые палочки – 250 г;

куриное филе отварное – 1 шт.;

шампиньоны – 200 г;

кукуруза консервированная – половина банки;

морковь, лук – по 1 шт.;

майонез, соль

Как приготовить:⠀

Морковь мелко натереть, лук нарезать мелко и обжарить на растительном масле до готовности. Шампиньоны нарезать и потушить до испарения жидкости. Крабовые палочки и куриное филе нарезать мелкими кубиками. С кукурузы слить жидкость. Все ингредиенты соединить, добавить соль и майонез, перемешать.

Салат с крабовыми палочками очень вкусно подаваться в тортильях. Рецепт найдете здесь.