Салат з крабовими паличками – рецепти з рисом та курячою грудкою

Крабові палички – вдалий продукт для різних закусок на день народження та інші свята, й коли хочеться з'їсти смачний салат.

Цікаво, що цьому салату майже сотня років і називався він спочатку "Луї". Зрозуміло, що використовувалося справжнє м'ясо краба, а популярним "Луї" став, як кажуть, завдяки тенору Енріко Карузо. Він дуже любив його.

Рецепти салатів з крабовими паличками / Фото: Depositphotos

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На наших кухнях салат пережив деякі зміни та має різні варіяції. До нього додають сир і помідори, курячі грудки та обсмажені печериці.

Не забудьте добре промити рис перед тим, як варити. Це потрібно зробити мінімум п'ять разів.

До салату з курячою грудкою від prostye.recepty80 потрібно трохи печериці. Заправка для рису в класичному рецепті від українського шеф-кухаря Sergey Pokanevich.

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Салат з крабовими паличками та рисом (класичний)

Салат з крабовими паличками / Фото: instagram.com/evgeniya_oknina

Інгредієнти:

крабові палички – 200 г;

рис – 100 г;

кукурудза – 1 банка;

яйце – 4 шт.;

огірок – 2-3 шт.;

помідор;

половина цибулини;

зелена цибуля, кріп, йогурт, майонез, сіль, перець.

Для заправки рису:

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сіль – щіпка;

цукор, соєвий соус – по 1 ч. л;

оцет яблучний 6% – 2 ч. л.

Як приготувати:

Яйця зварити та палички нарізати. Додати нарізані овочі та зелень, з'єднати. З кукурудзи злити рідину. Додати до салату. Поєднати всі інгредієнти для заправки, перемішати з рисом. Рис додати до салату, посолити та заправити майонезом або йогуртом.

Як зробити котлети з крабових паличок – дізнаєтесь тут.

Салат з крабовими паличками та курячою грудкою

Салат з крабовими паличками можна подавати в тарталетках / Фото: Pinterest

Інгредієнти:

крабові палички – 250 г;

куряче філе відварене – 1 шт.;

печериці – 200 г;

кукурудза консервована – половина бляшанки;

морква, цибуля – по 1 шт.;

майонез, сіль

Як приготувати:⠀

Моркву дрібно натерти, цибулю нарізати дрібно та обсмажити на олії до готовності. Печериці нарізати та протушкувати до випаровування рідини. Крабові палички та куряче філе нарізати дрібними кубиками. З кукурудзи злити рідину. Усі інгредієнти з'єднати, додати сіль, майонез, перемішати.

Салат з крабовими паличками дуже смачно подаватись у тортильях. Рецепт знайдете тут.