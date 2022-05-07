Салат з крабовими паличками – рецепти з рисом та курячою грудкою

Крабові палички – вдалий продукт для різних закусок на день народження та інші свята, й коли хочеться з'їсти смачний салат.
Цікаво, що цьому салату майже сотня років і називався він спочатку "Луї". Зрозуміло, що використовувалося справжнє м'ясо краба, а популярним "Луї" став, як кажуть, завдяки тенору Енріко Карузо. Він дуже любив його.
Рецепти салатів з крабовими паличками / Фото: Depositphotos
На наших кухнях салат пережив деякі зміни та має різні варіяції. До нього додають сир і помідори, курячі грудки та обсмажені печериці.
Не забудьте добре промити рис перед тим, як варити. Це потрібно зробити мінімум п'ять разів.
До салату з курячою грудкою від prostye.recepty80 потрібно трохи печериці. Заправка для рису в класичному рецепті від українського шеф-кухаря Sergey Pokanevich.
Салат з крабовими паличками та рисом (класичний)
Інгредієнти:
- крабові палички – 200 г;
- рис – 100 г;
- кукурудза – 1 банка;
- яйце – 4 шт.;
- огірок – 2-3 шт.;
- помідор;
- половина цибулини;
- зелена цибуля, кріп, йогурт, майонез, сіль, перець.
Для заправки рису:
- сіль – щіпка;
- цукор, соєвий соус – по 1 ч. л;
- оцет яблучний 6% – 2 ч. л.
Як приготувати:
- Яйця зварити та палички нарізати. Додати нарізані овочі та зелень, з'єднати.
- З кукурудзи злити рідину. Додати до салату.
- Поєднати всі інгредієнти для заправки, перемішати з рисом.
- Рис додати до салату, посолити та заправити майонезом або йогуртом.
Як зробити котлети з крабових паличок – дізнаєтесь тут.
Салат з крабовими паличками та курячою грудкою
Інгредієнти:
- крабові палички – 250 г;
- куряче філе відварене – 1 шт.;
- печериці – 200 г;
- кукурудза консервована – половина бляшанки;
- морква, цибуля – по 1 шт.;
- майонез, сіль
Як приготувати:⠀
- Моркву дрібно натерти, цибулю нарізати дрібно та обсмажити на олії до готовності.
- Печериці нарізати та протушкувати до випаровування рідини.
- Крабові палички та куряче філе нарізати дрібними кубиками. З кукурудзи злити рідину.
- Усі інгредієнти з'єднати, додати сіль, майонез, перемішати.
Салат з крабовими паличками дуже смачно подаватись у тортильях. Рецепт знайдете тут.