Салаты с фасолью – простые рецепты легкого овощного и с отварным мясом

Салаты с фасолью – это когда нужно сытно поужинать. Ниже два варианта. Один овощной, второй с отварным мясом. Предлагается говядина, она вполне заменима курицей или ветчиной.

Фасоль можно использовать консервированную в собственном соку, но лучше, если она будет отварена.

Салаты с фасолью - простые рецепты / Фото: Коллаж: Сегодня

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Как правильно ее сварить – смотрите здесь.

Салат со свежими помидорами от vegansearth заправляется подсолнечным маслом. Вкуснее он будет со свежей кинзой.

Салат с говядиной по рецептуpp.mealзаправляется соусом из оливкового масла и сока лимона. Их берите по своему вкусу.

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Салат с фасолью и помидорами

Салат с фасолью и помидорами / Фото: instagram.com/vegansearth

Ингредиенты:

банка консервированной фасоли;

помидоры – 2-3 шт.;

красный лук – по вкусу;

чеснок – 1 зуб.;

кинза, соль, подсолнечное масло – по вкусу.

Фасоль можно использовать и в качестве начинки. Например в пастушьем пироге.⠀

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Как приготовить:

Лук и помидоры нарезать, чеснок измельчить. Соединить и перемешать. С фасоли слить воду и добавить к помидорам с луком. Добавить соль и перец, заправить маслом. Перемешать. Подавать со свежей нарезанной кинзой.

Салат с фасолью и отварной говядиной

Салат с фасолью и отварной говядиной / Фото: instagram.com/pp.mea

Ингредиенты:

1 болгарский перец большой;

1 маленькая банка фасоли в собственном соку;

100 г отварной говядины;

1 лук небольшой;

небольшая горсть грецких орехов;

петрушка или кинза;

оливковое масло, сок лимона, соль, перец – по вкусу.

Рецепт паштета из свеклы, для которого нужна фасоль и брынза читайте здесь.

Как приготовить: