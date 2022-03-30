Салати з квасолею – прості рецепти легкого овочевого та з відвареним м'ясом

Салати з квасолею – це коли треба ситно повечеряти. Нижче два варіянти. Один овочевий, другий з відвареним м'ясом. Пропонується яловичина, вона цілком замінна куркою або шинкою.
Квасолю можна використовувати консервовану у власному соку, але краще, якщо вона буде відварена.
Салати з квасолею - прості рецепти / Фото: Колаж: Сьогодні
Як правильно її зварити – дивіться тут.
Салат зі свіжими помідорами від vegansearth заправляється олією. Смачнішим він буде зі свіжою кінзою.
Салат з яловичиною за рецептом pp.mealзаправляється соусом з оливкової олії та соку лимона. Їх беріть за своїм смаком.
Салат з квасолею та помідорами
Інгредієнти:
- бляшанка консервованої квасолі;
- помідори – 2-3 шт.;
- червона цибуля – за смаком;
- часник – 1 зуб.;
- кінза, сіль, олія – за смаком.
Квасолю можна використовувати і як начинку. Наприклад у пастушому пирозі.⠀
Як приготувати:
- Цибулю та помідори нарізати, часник подрібнити. З'єднати та перемішати.
- З квасолі злити воду і додати до помідорів з цибулею. Додати сіль та перець, заправити олією. Перемішати.
- Подавати зі свіжою нарізаною кінзою.
Салат з квасолею та відвареною яловичиною
Інгредієнти:
- 1 болгарський перець великий;
- 1 невелика бляшанка квасолі у власному соку;
- 100 г відвареної яловичини;
- 1 цибуля невелика;
- невелика жменя волоських горіхів;
- петрушка або кінза;
- оливкова олія, сік лимона, сіль, перець – за смаком.
Рецепт паштету з буряка, для якого потрібна квасоля та бринза читайте тут.
Як приготувати:
- Усі інгредієнти нарізати та змішати. Додати подрібнені горіхи.
- Для заправки змішати оливкову олію та сік лимона, заправити салат.
- Довести до смаку сіллю, перцем та свіжою зеленню.