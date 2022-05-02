Самса слоеная и хрустящая – для начинки берите куриный фарш и картофель

Рецептом еще одних слоеных пирожков, мальтийских пастицци, мы делились. Самса тоже слоеная, одна из древнейших среди известных и себе подобных.

Тесто для них практически такое, как для вареников. Только очень тонко раскатывается и обильно смазывается сливочным маслом.

Как приготовить самсу / Фото: instagram.com/__mukasheva_g

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Перед формовкой, тесто отправляется в морозилку на 25 минут. Лепить самсу нужно частями, чтобы тесто не успевало оттаять.

Именно за счет этого получается слоистая и хрустящая текстура пирожков. На канале Еда на любой Вкус очень рекомендуют следить за температурой во время выпекания.

Если она будет ниже двухсот градусов, самса не приготовится, а если передержать в духовке – самса станет сухой.

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Картофель и лук для начинки старайтесь нарезать мелко, для этого рецепта используется куриный фарш.

Самса с картофелем и фаршем

Самса с курицей и картофелем / Фото: instagram.com/__mukasheva_g

Ингредиенты на 15 штук:

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мука – 500 г;

вода – 300 мл;

соль – 1 ч. л.;

сливочное масло – 150 г;

фарш – 400 г;

картофель – 300 г;

лук – 200 г;

соль, перец;

желток;

молоко – 1 ст. л;

мак.

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Способ приготовления:

В теплой воде развести соль. Вымесить тесто, чтобы оно не липло к рукам. Накрыть и оставить на 7-10 минут. Разделить тесто на 3-4 части. Скатать каждую часть в шарик и дать постоять несколько минут. Раскатать каждый шарик до толщины 2-3 миллиметра. Щедро смазать каждый лист сливочным маслом, накладывая их друга на друга. Верхний слой смазывать не нужно. Тесто разровнять и завернуть в плотный рулет. Тесто нужно охладить 5-7 минут. Разрезать тесто на порции и убрать на 20-30 минут. Нарезать мелко лук и картофель, добавить соль и перец, перемешать. Добавить фарш, снова перемешать. Тесто достать из морозилки частями, чтобы она не успевало таять. Тонко раскатать, выложить начинку и сформировать самсу в виде треугольника, швы подвернуть. Выложить на застеленный противень и смазать желтком с молоком. Сверху присыпать маком. Духовку разогреть до 200 градусов и выпекать 30-35 минут.

Посмотреть подробней, как формируется самса, можно в видео.

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