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Скумбрия на день рождения – 8 способов вкусно удивить гостей

Ирина Маслова
18 октября, 14:20
Зачастую скумбрию запекают в духовке со специями и луком, но эффектней и вкуснее будет, если добавить помидоры или сыр, грибы или паприку. Еще из скумбрии можно приготовить сочные рулеты с морковью

Скумбрия – рыба из бюджетных, но это не значит, что это хоть в какой-то мере влияет на ее вкус. Приготовленная в духовке с правильными специями и идеальным соседством из овощей она становится действительно праздничным блюдом. Нужно поработать над подачей – свежая петрушка или другая зелень никогда не помешают. И если есть желание приготовить рыбу на день рождения и удивить гостей – воспользуйтесь рецептами ниже.

Скумбрия с сыром и картошкой

Скумбрия с сыром и картошкой / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Рецепты скумбрии на день рождения / Фото: instagram.com/midlifekitchen/

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Ингредиенты:

  • Скумбрия – 1 шт.
  • Плавленый сыр – 90 г
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Лимон – половина
  • Картофель – 3 шт.
  • Твердый сыр – 50 г
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Растительное масло
  • Соль, перец, специи

Как приготовить:

  1. Картофель почистить, нарезать брусками. Варить в течение 7 минут в подсоленной воде.
  2. Скумбрию разделать на филе, убрать кости. Помыть, обсушить. Добавить специи и полить соком лимона. Убрать мариноваться в холодильнике на 30 минут.
  3. Плавленый сыр натереть и смешать с измельченным чесноком.
  4. Духовку разогреть до 180 градусов. Форму для запекания смазать растительным маслом, положить одно филе кожей вниз. Вокруг выложить картофель.
  5. На одно филе выложить сырную начинку. Сверху – вторую половину.
  6. Смазать рыбу и картофель сметаной, посолить, поперчить.
  7. Запекать 20 минут. Посыпать тертым твердым сыром.
  8. Запекать 15 минут до золотистой корочки.

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Скумбрия с грибами

Скумбрия с грибами / Фото: instagram.com/gotovimslapushok/

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 1 шт.
  • Грибы – 200 г
  • Лук, морковь – по 1 шт.
  • Перец болгарский – 1/2 шт.
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Твердый сыр – 60 г
  • Соль, перец, специи для рыбы

Как приготовить:

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  1. Скумбрию разрезать вдоль хребта, удалить все кости. Помыть, вытереть, приправить специями, посолить.
  2. Лук нашинковать, морковь натереть на крупной терке, обжарить на сковороде.
  3. Добавить нарезанные грибы и жарить до испарения жидкости. Положить мелко нарезанный перец. Добавить сметану и тушить 5-7 минут.
  4. Начинить рыбу овощами, посыпать тертым сыром и запекать 20 минут при 180 градусах.

Рулет из скумбрии

Рулет из скумбрии / Фото: instagram.com/recipes_dobbi/

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 1 шт.
  • Морковь, яйца – по 2 шт.
  • Желатин – 20 г
  • Соль, перец, специи – по вкусу
  • Лавровый лист, паприка – по вкусу

Как приготовить:

  1. Разделать рыбу на плоскую тушку, убрать кости. Натереть солью, специями и перцем, посыпать желатином.
  2. Морковь натереть на крупной тёрке и выложить на филе.
  3. Яйца отварить, разрезать пополам, выложить на рыбу. Свернут рулет, сделать проколы зубочисткой и обвязать нитью.
  4. Варить 25 минут на среднем огне. Остудить и нарезать на порции.

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Скумбрия с паприкой и чесноком

Скумбрия с паприкой и чесноком / Фото: instagram.com/cooking.with.zefiranet/

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 2 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Паприка – 2 ч. л.
  • Соль – щепотка
  • Петрушка
  • Растительное масло

Как приготовить:

  1. Слегка подмороженную скумбрию разрезать на филе. Филе скумбрии тщательно вымыть, обсушить салфетками.
  2. Положить в форму кожей вниз.
  3. Чеснок пропустить через пресс, добавить соль, паприку, растительное масло.
  4. Маринадом смазать рыбу, завернуть в пленку и убрать на 40 минут в холодильник.
  5. Остатками маринада смазать скумбрию, посыпать измельченной петрушкой и запекать при 200 градусах на 20 минут.

Скумбрия с помидорами

Скумбрия с помидорами / Фото: instagram.com/gotovim_bluda/

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 3 шт.
  • Помидоры – 4 шт.
  • Половина лимона
  • Сок лимона – 1 ч. л.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Соль, перец, прованские травы

Как приготовить:

  1. Скумбрию выпотрошить, вымыть и обсушить. Сбрызнуть лимонным соком, натереть специями.
  2. Внутрь каждой рыбы положить 2 дольки лимона, лавровый лист, кольца помидора. Сверху сделать надрезы и вложить нарезанные помидоры.
  3. Завернуть в фольгу и оставить на 30-40 минут мариноваться. Подготовить лодочки из фольги или форму для запекания.
  4. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 20 минут под фольгой, затем открыть и выпекать еще 20 минут.
  5. Украсить зеленью.

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Скумбрия с майонезом и горчицей

Скумбрия с майонезом и горчицей / Фото: instagram.com/recepti.edadoma/

Ингредиенты:

  • Скумбрия, лук – по 2 шт.

Для соуса:

  • Майонез – 2 ст. л.
  • Горчица – 1 ч. л.
  • Горчица в зернах – 2 ч. л.
  • Специи

Как приготовить:

  1. Очищенную рыбу нарезать небольшими кусками. Лук нарезать полукольцами.
  2. В форму для запекания уложить рыбу, между ними выложить лук.
  3. Смешать все ингредиенты для соуса и смазать скумбрию.
  4. Запекать при 200 градусах 25-30 минут.

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Скумбрия, запеченная в рукаве с овощами

Скумбрия с овощами в духовке / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 2 шт.
  • Картофель – 4 шт.
  • Морковь, лук – по 1 шт.
  • Растительное масло
  • Петрушка, укроп
  • Перец, соль, специи

Как приготовить:

  1. Рыбу промыть и обсушить. Сделать надрезы сбоку. Натереть солью, специями и перцем. Положить в надрезы кольца лука.
  2. Картофель и морковь почистить, порезать кубиками. Посолить, поперчить, добавить специи и немного растительного масла.
  3. Выложить в рукав овощи, затем – рыбу. Оставить мариноваться 30 минут.
  4. Запекать 30 минут при 200 градусах.
  5. Украсить зеленью, лимоном.

Скумбрия гриль с лимоном и травами

Скумбрия гриль с лимоном и травами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 2 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Свежий тимьян, розмарин
  • Морская соль, перец, розовый перец
  • Оливковое масло

Как приготовить:

  1. Рыбу вымыть, удалить голову. Натереть солью, травами, перцами.
  2. Лимон разрезать на кольца. По несколько кусочков положить внутрь рыбы.
  3. Форму застелить фольгой, полить оливковым маслом.
  4. Выложить рыбу, сверху – немного лимона. Остальной лимон разложить вокруг рыбы. Добавить приправы и полить оливковым маслом.
  5. Запекать под грилем 15-20 минут до золотистого цвета. При необходимости поливать оливковым маслом.

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