Скумбрия на день рождения – 8 способов вкусно удивить гостей

Скумбрия – рыба из бюджетных, но это не значит, что это хоть в какой-то мере влияет на ее вкус. Приготовленная в духовке с правильными специями и идеальным соседством из овощей она становится действительно праздничным блюдом. Нужно поработать над подачей – свежая петрушка или другая зелень никогда не помешают. И если есть желание приготовить рыбу на день рождения и удивить гостей – воспользуйтесь рецептами ниже.

Скумбрия с сыром и картошкой

Скумбрия с сыром и картошкой / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Рецепты скумбрии на день рождения / Фото: instagram.com/midlifekitchen/

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Ингредиенты:

Скумбрия – 1 шт.

Плавленый сыр – 90 г

Чеснок – 4 зуб.

Лимон – половина

Картофель – 3 шт.

Твердый сыр – 50 г

Сметана – 1 ст. л.

Растительное масло

Соль, перец, специи

Как приготовить:

Картофель почистить, нарезать брусками. Варить в течение 7 минут в подсоленной воде. Скумбрию разделать на филе, убрать кости. Помыть, обсушить. Добавить специи и полить соком лимона. Убрать мариноваться в холодильнике на 30 минут. Плавленый сыр натереть и смешать с измельченным чесноком. Духовку разогреть до 180 градусов. Форму для запекания смазать растительным маслом, положить одно филе кожей вниз. Вокруг выложить картофель. На одно филе выложить сырную начинку. Сверху – вторую половину. Смазать рыбу и картофель сметаной, посолить, поперчить. Запекать 20 минут. Посыпать тертым твердым сыром. Запекать 15 минут до золотистой корочки.

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Скумбрия с грибами

Скумбрия с грибами / Фото: instagram.com/gotovimslapushok/

Ингредиенты:

Скумбрия – 1 шт.

Грибы – 200 г

Лук, морковь – по 1 шт.

Перец болгарский – 1/2 шт.

Сметана – 1 ст. л.

Твердый сыр – 60 г

Соль, перец, специи для рыбы

Как приготовить:

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Скумбрию разрезать вдоль хребта, удалить все кости. Помыть, вытереть, приправить специями, посолить. Лук нашинковать, морковь натереть на крупной терке, обжарить на сковороде. Добавить нарезанные грибы и жарить до испарения жидкости. Положить мелко нарезанный перец. Добавить сметану и тушить 5-7 минут. Начинить рыбу овощами, посыпать тертым сыром и запекать 20 минут при 180 градусах.

Рулет из скумбрии

Рулет из скумбрии / Фото: instagram.com/recipes_dobbi/

Ингредиенты:

Скумбрия – 1 шт.

Морковь, яйца – по 2 шт.

Желатин – 20 г

Соль, перец, специи – по вкусу

Лавровый лист, паприка – по вкусу

Как приготовить:

Разделать рыбу на плоскую тушку, убрать кости. Натереть солью, специями и перцем, посыпать желатином. Морковь натереть на крупной тёрке и выложить на филе. Яйца отварить, разрезать пополам, выложить на рыбу. Свернут рулет, сделать проколы зубочисткой и обвязать нитью. Варить 25 минут на среднем огне. Остудить и нарезать на порции.

Скумбрия с паприкой и чесноком

Скумбрия с паприкой и чесноком / Фото: instagram.com/cooking.with.zefiranet/

Ингредиенты:

Скумбрия – 2 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Паприка – 2 ч. л.

Соль – щепотка

Петрушка

Растительное масло

Как приготовить:

Слегка подмороженную скумбрию разрезать на филе. Филе скумбрии тщательно вымыть, обсушить салфетками. Положить в форму кожей вниз. Чеснок пропустить через пресс, добавить соль, паприку, растительное масло. Маринадом смазать рыбу, завернуть в пленку и убрать на 40 минут в холодильник. Остатками маринада смазать скумбрию, посыпать измельченной петрушкой и запекать при 200 градусах на 20 минут.

Скумбрия с помидорами

Скумбрия с помидорами / Фото: instagram.com/gotovim_bluda/

Ингредиенты:

Скумбрия – 3 шт.

Помидоры – 4 шт.

Половина лимона

Сок лимона – 1 ч. л.

Лавровый лист – 3 шт.

Соль, перец, прованские травы

Как приготовить:

Скумбрию выпотрошить, вымыть и обсушить. Сбрызнуть лимонным соком, натереть специями. Внутрь каждой рыбы положить 2 дольки лимона, лавровый лист, кольца помидора. Сверху сделать надрезы и вложить нарезанные помидоры. Завернуть в фольгу и оставить на 30-40 минут мариноваться. Подготовить лодочки из фольги или форму для запекания. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 20 минут под фольгой, затем открыть и выпекать еще 20 минут. Украсить зеленью.

Скумбрия с майонезом и горчицей

Скумбрия с майонезом и горчицей / Фото: instagram.com/recepti.edadoma/

Ингредиенты:

Скумбрия, лук – по 2 шт.

Для соуса:

Майонез – 2 ст. л.

Горчица – 1 ч. л.

Горчица в зернах – 2 ч. л.

Специи

Как приготовить:

Очищенную рыбу нарезать небольшими кусками. Лук нарезать полукольцами. В форму для запекания уложить рыбу, между ними выложить лук. Смешать все ингредиенты для соуса и смазать скумбрию. Запекать при 200 градусах 25-30 минут.

Скумбрия, запеченная в рукаве с овощами

Скумбрия с овощами в духовке / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Скумбрия – 2 шт.

Картофель – 4 шт.

Морковь, лук – по 1 шт.

Растительное масло

Петрушка, укроп

Перец, соль, специи

Как приготовить:

Рыбу промыть и обсушить. Сделать надрезы сбоку. Натереть солью, специями и перцем. Положить в надрезы кольца лука. Картофель и морковь почистить, порезать кубиками. Посолить, поперчить, добавить специи и немного растительного масла. Выложить в рукав овощи, затем – рыбу. Оставить мариноваться 30 минут. Запекать 30 минут при 200 градусах. Украсить зеленью, лимоном.

Скумбрия гриль с лимоном и травами

Скумбрия гриль с лимоном и травами / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Скумбрия – 2 шт.

Лимон – 1 шт.

Свежий тимьян, розмарин

Морская соль, перец, розовый перец

Оливковое масло

Как приготовить: