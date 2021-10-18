Скумбрія на день народження – 8 способів смачно здивувати гостей

Скумбрія – риба з бюджетних, але це не означає, що це бодай якось впливає на її смак. Приготовлена в духовці з правильними спеціями та ідеальним сусідством з овочів вона стає справді святковою стравою. Потрібно попрацювати над подачею – свіжа петрушка або інша зелень ніколи не завадять. І якщо є бажання приготувати рибу на день народження і здивувати гостей – скористайтеся рецептами нижче.

Скумбрія із сиром і картоплею

Скумбрія з сиром і картоплею / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Рецепти скумбрії на день народження / Фото: instagram.com/midlifekitchen/

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Інгредієнти:

Скумбрія – 1 шт.

Плавлений сир – 90 г

Часник – 4 зуб.

Лимон – половина

Картопля – 3 шт.

Твердий сир – 50 г

Сметана – 1 ст. л.

Олія

Сіль, перець, спеції

Як приготувати:

Картоплю почистити, нарізати брусками. Варити 7 хвилин у підсоленій воді. Скумбрію обробити на філе, прибрати кістки. Помити, обсушити. Додати спеції і полити соком лимона. Прибрати маринуватися в холодильнику на 30 хвилин. Плавлений сир натерти і змішати з подрібненим часником. Духовку розігріти до 180 градусів. Форму для запікання змастити олією, покласти одне філе шкірою вниз. Навколо викласти картоплю. На одне філе викласти сирну начинку. Зверху – другу половину. Змастити рибу і картоплю сметаною, посолити, поперчити. Запікати 20 хвилин. Посипати тертим твердим сиром. Запікати 15 хвилин до золотистої скоринки.

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Скумбрія з грибами

Скумбрія з грибами / Фото: instagram.com/gotovimslapushok/

Інгредієнти:

Скумбрія – 1 шт.

Гриби – 200 г

Цибуля, морква – по 1 шт.

Перець болгарський – 1/2 шт.

Сметана – 1 ст. л.

Твердий сир – 60 г

Сіль, перець, спеції для риби

Як приготувати:

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Скумбрію розрізати уздовж хребта, видалити всі кістки. Помити, витерти, приправити спеціями, посолити. Цибулю нашаткувати, моркву натерти на крупній тертці, обсмажити на сковороді. Додати нарізані гриби і смажити до випаровування рідини. Покласти дрібно нарізаний перець. Додати сметану і тушкувати 5-7 хвилин. Начинити рибу овочами, посипати тертим сиром і запікати 20 хвилин за 180 градусів.

Рулет зі скумбрії

Рулет зі скумбрії / Фото: instagram.com/recipes_dobbi/

Інгредієнти:

Скумбрія – 1 шт.

Морква, яйця – по 2 шт.

Желатин – 20 г

Сіль, перець, спеції – за смаком

Лаврове листя, паприка – за смаком

Як приготувати:

Обробити рибу на плоску тушку, прибрати кістки. Натерти сіллю, спеціями і перцем, посипати желатином. Моркву натерти на крупній тертці і викласти на філе. Яйця відварити, розрізати навпіл, викласти на рибу. Згорнуть рулет, зробити проколи зубочисткою і обв'язати ниткою. Варити 25 хвилин на середньому вогні. Остудити і нарізати на порції.

Скумбрія з паприкою і часником

Скумбрія з паприкою і часником / Фото: instagram.com/cooking.with.zefiranet/

Інгредієнти:

Скумбрія – 2 шт.

Часник – 3 зуб.

Паприка – 2 ч. л.

Сіль – щіпка

Петрушка

Олія

Як приготувати:

Злегка підморожену скумбрію розрізати на філе. Філе скумбрії ретельно вимити, обсушити серветками. Покласти в форму шкірою вниз. Часник пропустити через прес, додати сіль, паприку, олію. Маринадом змастити рибу, загорнути в плівку і прибрати на 40 хвилин у холодильник. Залишками маринаду змастити скумбрію, посипати подрібненою петрушкою і запікати за 200 градусів на 20 хвилин.

Скумбрія з помідорами

Скумбрія з помідорами / Фото: instagram.com/gotovim_bluda/

Інгредієнти:

Скумбрія – 3 шт.

Помідори – 4 шт.

Половина лимона

Сік лимона – 1 ч. л.

Лаврове листя – 3 шт.

Сіль, перець, прованські трави

Як приготувати:

Скумбрію випатрати, вимити й обсушити. Скропити лимонним соком, натерти спеціями. Усередину кожної риби покласти 2 часточки лимона, лаврове листя, кільця помідора. Зверху зробити надрізи і вкласти нарізані помідори. Загорнути у фольгу і залишити на 30-40 хвилин маринуватися. Підготувати човники з фольги або форму для запікання. Випікати в розігрітій до 190 градусів духовці 20 хвилин під фольгою, потім відкрити і випікати ще 20 хвилин. Прикрасити зеленню.

Скумбрія з майонезом і гірчицею

Скумбрія з майонезом і гірчицею / Фото: instagram.com/recepti.edadoma/

Інгредієнти:

Скумбрія, цибуля – по 2 шт.

Для соусу:

Майонез – 2 ст. л.

Гірчиця – 1 ч. л.

Гірчиця в зернах – 2 ч. л.

Спеції

Як приготувати:

Очищену рибу нарізати невеликими шматками. Цибулю нарізати півкільцями. У форму для запікання викласти рибу, між ними викласти цибулю. Змішати всі інгредієнти для соусу і змастити скумбрію. Запікати за 200 градусів 25-30 хвилин.

Скумбрія, запечена в рукаві з овочами

Скумбрія з овочами в духовці / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

Скумбрія – 2 шт.

Картопля – 4 шт.

Морква, цибуля – по 1 шт.

Олія

Петрушка, кріп

Перець, сіль, спеції

Як приготувати:

Рибу промити і обсушити. Зробити надрізи збоку. Натерти сіллю, спеціями і перцем. Покласти в надрізи кільця цибулі. Картоплю і моркву почистити, порізати кубиками. Посолити, поперчити, додати спеції й трохи олії. Викласти в рукав овочі, потім – рибу. Залишити маринуватися 30 хвилин. Запікати 30 хвилин за 200 градусів. Прикрасити зеленню, лимоном.

Скумбрія гриль з лимоном і травами

Скумбрія гриль з лимоном і травами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

Скумбрія – 2 шт.

Лимон – 1 шт.

Свіжий чебрець, розмарин

Морська сіль, перець, рожевий перець

Оливкова олія

Як приготувати: