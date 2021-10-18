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Скумбрія на день народження – 8 способів смачно здивувати гостей

Ірина Маслова
18 жовтня, 14:20
Найчастіше скумбрію запікають у духовці зі спеціями і цибулею, але ефектніше і смачніше буде, якщо додати помідори або сир, гриби або паприку. Ще зі скумбрії можна приготувати соковиті рулети з морквою

Скумбрія – риба з бюджетних, але це не означає, що це бодай якось впливає на її смак. Приготовлена в духовці з правильними спеціями та ідеальним сусідством з овочів вона стає справді святковою стравою. Потрібно попрацювати над подачею – свіжа петрушка або інша зелень ніколи не завадять. І якщо є бажання приготувати рибу на день народження і здивувати гостей – скористайтеся рецептами нижче.

Скумбрія із сиром і картоплею

Скумбрія з сиром і картоплею / Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Рецепти скумбрії на день народження / Фото: instagram.com/midlifekitchen/

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Інгредієнти:

  • Скумбрія – 1 шт.
  • Плавлений сир – 90 г
  • Часник – 4 зуб.
  • Лимон – половина
  • Картопля – 3 шт.
  • Твердий сир – 50 г
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Олія
  • Сіль, перець, спеції

Як приготувати:

  1. Картоплю почистити, нарізати брусками. Варити 7 хвилин у підсоленій воді.
  2. Скумбрію обробити на філе, прибрати кістки. Помити, обсушити. Додати спеції і полити соком лимона. Прибрати маринуватися в холодильнику на 30 хвилин.
  3. Плавлений сир натерти і змішати з подрібненим часником.
  4. Духовку розігріти до 180 градусів. Форму для запікання змастити олією, покласти одне філе шкірою вниз. Навколо викласти картоплю.
  5. На одне філе викласти сирну начинку. Зверху – другу половину.
  6. Змастити рибу і картоплю сметаною, посолити, поперчити.
  7. Запікати 20 хвилин. Посипати тертим твердим сиром.
  8. Запікати 15 хвилин до золотистої скоринки.

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Скумбрія з грибами

Скумбрія з грибами / Фото: instagram.com/gotovimslapushok/

Інгредієнти:

  • Скумбрія – 1 шт.
  • Гриби – 200 г
  • Цибуля, морква – по 1 шт.
  • Перець болгарський – 1/2 шт.
  • Сметана – 1 ст. л.
  • Твердий сир – 60 г
  • Сіль, перець, спеції для риби

Як приготувати:

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  1. Скумбрію розрізати уздовж хребта, видалити всі кістки. Помити, витерти, приправити спеціями, посолити.
  2. Цибулю нашаткувати, моркву натерти на крупній тертці, обсмажити на сковороді.
  3. Додати нарізані гриби і смажити до випаровування рідини. Покласти дрібно нарізаний перець. Додати сметану і тушкувати 5-7 хвилин.
  4. Начинити рибу овочами, посипати тертим сиром і запікати 20 хвилин за 180 градусів.

Рулет зі скумбрії

Рулет зі скумбрії / Фото: instagram.com/recipes_dobbi/

Інгредієнти:

  • Скумбрія – 1 шт.
  • Морква, яйця – по 2 шт.
  • Желатин – 20 г
  • Сіль, перець, спеції – за смаком
  • Лаврове листя, паприка – за смаком

Як приготувати:

  1. Обробити рибу на плоску тушку, прибрати кістки. Натерти сіллю, спеціями і перцем, посипати желатином.
  2. Моркву натерти на крупній тертці і викласти на філе.
  3. Яйця відварити, розрізати навпіл, викласти на рибу. Згорнуть рулет, зробити проколи зубочисткою і обв'язати ниткою.
  4. Варити 25 хвилин на середньому вогні. Остудити і нарізати на порції.

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Скумбрія з паприкою і часником

Скумбрія з паприкою і часником / Фото: instagram.com/cooking.with.zefiranet/

Інгредієнти:

  • Скумбрія – 2 шт.
  • Часник – 3 зуб.
  • Паприка – 2 ч. л.
  • Сіль – щіпка
  • Петрушка
  • Олія

Як приготувати:

  1. Злегка підморожену скумбрію розрізати на філе. Філе скумбрії ретельно вимити, обсушити серветками.
  2. Покласти в форму шкірою вниз.
  3. Часник пропустити через прес, додати сіль, паприку, олію.
  4. Маринадом змастити рибу, загорнути в плівку і прибрати на 40 хвилин у холодильник.
  5. Залишками маринаду змастити скумбрію, посипати подрібненою петрушкою і запікати за 200 градусів на 20 хвилин.

Скумбрія з помідорами

Скумбрія з помідорами / Фото: instagram.com/gotovim_bluda/

Інгредієнти:

  • Скумбрія – 3 шт.
  • Помідори – 4 шт.
  • Половина лимона
  • Сік лимона – 1 ч. л.
  • Лаврове листя – 3 шт.
  • Сіль, перець, прованські трави

Як приготувати:

  1. Скумбрію випатрати, вимити й обсушити. Скропити лимонним соком, натерти спеціями.
  2. Усередину кожної риби покласти 2 часточки лимона, лаврове листя, кільця помідора. Зверху зробити надрізи і вкласти нарізані помідори.
  3. Загорнути у фольгу і залишити на 30-40 хвилин маринуватися. Підготувати човники з фольги або форму для запікання.
  4. Випікати в розігрітій до 190 градусів духовці 20 хвилин під фольгою, потім відкрити і випікати ще 20 хвилин.
  5. Прикрасити зеленню.

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Скумбрія з майонезом і гірчицею

Скумбрія з майонезом і гірчицею / Фото: instagram.com/recepti.edadoma/

Інгредієнти:

  • Скумбрія, цибуля – по 2 шт.

Для соусу:

  • Майонез – 2 ст. л.
  • Гірчиця – 1 ч. л.
  • Гірчиця в зернах – 2 ч. л.
  • Спеції

Як приготувати:

  1. Очищену рибу нарізати невеликими шматками. Цибулю нарізати півкільцями.
  2. У форму для запікання викласти рибу, між ними викласти цибулю.
  3. Змішати всі інгредієнти для соусу і змастити скумбрію.
  4. Запікати за 200 градусів 25-30 хвилин.

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Скумбрія, запечена в рукаві з овочами

Скумбрія з овочами в духовці / Фото: freepik.com

Інгредієнти:

  • Скумбрія – 2 шт.
  • Картопля – 4 шт.
  • Морква, цибуля – по 1 шт.
  • Олія
  • Петрушка, кріп
  • Перець, сіль, спеції

Як приготувати:

  1. Рибу промити і обсушити. Зробити надрізи збоку. Натерти сіллю, спеціями і перцем. Покласти в надрізи кільця цибулі.
  2. Картоплю і моркву почистити, порізати кубиками. Посолити, поперчити, додати спеції й трохи олії.
  3. Викласти в рукав овочі, потім – рибу. Залишити маринуватися 30 хвилин.
  4. Запікати 30 хвилин за 200 градусів.
  5. Прикрасити зеленню, лимоном.

Скумбрія гриль з лимоном і травами

Скумбрія гриль з лимоном і травами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

  • Скумбрія – 2 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Свіжий чебрець, розмарин
  • Морська сіль, перець, рожевий перець
  • Оливкова олія

Як приготувати:

  1. Рибу вимити, видалити голову. Натерти сіллю, травами, перцями.
  2. Лимон розрізати на кільця. По кілька шматочків покласти всередину риби.
  3. Форму застелити фольгою, полити оливковою олією.
  4. Викласти рибу, зверху – трохи лимона. Решту лимона розкласти навколо риби. Додати приправи і полити оливковою олією.
  5. Запікати під грилем 15-20 хвилин до золотавого кольору. За необхідності поливати оливковою олією.

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