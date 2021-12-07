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Тарталетки на Новый год-2022: среди них – яркие "Тигрята"

Ирина Маслова
7 декабря, 11:37
Оформляются "Тигрята" с помощью твердого сыра, маслин, ветчины. Другие два рецепта – это тарталетки с кальмаром, креветками и горячие – они запекаются вместе с жульеном

Тарталетки прекрасны во всем, начиная от внешнего вида, заканчивая вкусовым разнообразием.

Еще тарталетки универсальные: они могут быть отличной холодной закуской на новогоднем столе, а могут – горячей, когда они заполняются жульеном и запекаются.

Тарталетки на Новый год-2022 / Фото: freepik.com

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Для соуса к жульену от recepty__kulinariy нужны сливки и рисовая мука, в тарталетки с кальмарами и креветками от iamcookru добавляется свежий огурец и твердый сыр.

Тарталетки "Тигрята" по рецепту ksy.meaals украшаются, кроме прочего, вареной морковью.

Тарталетки "Тигрята"

Тарталетки "Тигрята" / Фото: instagram.com/ksy.meaals

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Ингредиенты на 7-9 тарталеток:

  • Вареная морковь – 2 шт.
  • Ветчина – 100 г
  • Плавленый сыр – 75
  • Сметана или майонез – 2 ст. л.
  • Зелень, специи

Для украшения:⠀

  • Майонез, маслины, сыр твердый, ветчина

Как приготовить:

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  1. Сыр размять вилкой в тарелке. Нарезать маленькими кубиками ветчину. Добавить зелень, специи и майонез, все перемешать и начинить тарталетки.
  2. Нарезать немного моркови кружочками для "ушек", остальное натереть на терке.
  3. Уложить морковные "ушки", затем натертую морковь. "Глаза" и "полоски" сделать из маслин.
  4. Положить немного майонеза на "ушки" и "бороду", посыпать тертым сыром. "Носик" вырезать из ветчины.

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Тарталетки с креветками и кальмарами

Тарталетки с креветками и кальмарами / Фото: instagram.com/iamcookru/

Ингредиенты:

  • Тарталетки песочные – 10 шт.
  • Кальмар – 1 шт.
  • Креветки (хвосты) – 15 шт.
  • Огурец свежий – 80 г
  • Лук зеленый – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Майонез – 1 ст. л.
  • Соль и перец – по вкусу
  • Сыр твердый – 80 г
  • Петрушка – несколько веточек

Как приготовить:

  1. Залить кальмара кипятком, промыть и удалить хитиновую пластину. Снова залить кипятком и оставить на несколько минут. Размороженные вареные креветки очистить и нарезать. Нарезать кальмара.
  2. Добавить нарезанные огурцы и зеленый лук, а также тертый сыр и измельченный чеснок. Посолить, поперчить по вкусу и заправить майонезом.
  3. Выложить начинку в тарталетки и украсить зеленью.

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Жульен в тарталетках

Жульен в тарталетках / Фото: instagram.com/recepty__kulinariya

Ингредиенты:

  • Куриное филе, шампиньоны – по 500 г
  • Лук – 100 г
  • Сливки – 250 г
  • Мука рисовая – 2 ст. л.
  • Сыр – 50 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Тарталетки – 20 шт.
  • Масло оливковое – 1 ч. л.

Как приготовить:

  1. Лук нарезать мелко и обжарить на масле. Добавить нарезанную кубиком курицу, через 5-7 минут – нарезанные шампиньоны. Посолить, поперчить и тушить до испарения влаги.
  2. В сотейнике обжарить муку, добавить сливки и довести до кипения. Готовый соус добавить к курице с грибами и перемешать все.
  3. Переложить бульон в тарталетки, посыпать сыром и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 5 минут.