Тарталетки на Новый год-2022: среди них – яркие "Тигрята"

Тарталетки прекрасны во всем, начиная от внешнего вида, заканчивая вкусовым разнообразием.
Еще тарталетки универсальные: они могут быть отличной холодной закуской на новогоднем столе, а могут – горячей, когда они заполняются жульеном и запекаются.
Тарталетки на Новый год-2022 / Фото: freepik.com
Для соуса к жульену от recepty__kulinariy нужны сливки и рисовая мука, в тарталетки с кальмарами и креветками от iamcookru добавляется свежий огурец и твердый сыр.
Тарталетки "Тигрята" по рецепту ksy.meaals украшаются, кроме прочего, вареной морковью.
Тарталетки "Тигрята"
Тарталетки "Тигрята" / Фото: instagram.com/ksy.meaals
Ингредиенты на 7-9 тарталеток:
- Вареная морковь – 2 шт.
- Ветчина – 100 г
- Плавленый сыр – 75
- Сметана или майонез – 2 ст. л.
- Зелень, специи
Для украшения:⠀
- Майонез, маслины, сыр твердый, ветчина
Как приготовить:
- Сыр размять вилкой в тарелке. Нарезать маленькими кубиками ветчину. Добавить зелень, специи и майонез, все перемешать и начинить тарталетки.
- Нарезать немного моркови кружочками для "ушек", остальное натереть на терке.
- Уложить морковные "ушки", затем натертую морковь. "Глаза" и "полоски" сделать из маслин.
- Положить немного майонеза на "ушки" и "бороду", посыпать тертым сыром. "Носик" вырезать из ветчины.
Тарталетки с креветками и кальмарами
Тарталетки с креветками и кальмарами / Фото: instagram.com/iamcookru/
Ингредиенты:
- Тарталетки песочные – 10 шт.
- Кальмар – 1 шт.
- Креветки (хвосты) – 15 шт.
- Огурец свежий – 80 г
- Лук зеленый – 1 шт.
- Чеснок – 1 зубчик
- Майонез – 1 ст. л.
- Соль и перец – по вкусу
- Сыр твердый – 80 г
- Петрушка – несколько веточек
Как приготовить:
- Залить кальмара кипятком, промыть и удалить хитиновую пластину. Снова залить кипятком и оставить на несколько минут. Размороженные вареные креветки очистить и нарезать. Нарезать кальмара.
- Добавить нарезанные огурцы и зеленый лук, а также тертый сыр и измельченный чеснок. Посолить, поперчить по вкусу и заправить майонезом.
- Выложить начинку в тарталетки и украсить зеленью.
Жульен в тарталетках
Жульен в тарталетках / Фото: instagram.com/recepty__kulinariya
Ингредиенты:
- Куриное филе, шампиньоны – по 500 г
- Лук – 100 г
- Сливки – 250 г
- Мука рисовая – 2 ст. л.
- Сыр – 50 г
- Соль, перец – по вкусу
- Тарталетки – 20 шт.
- Масло оливковое – 1 ч. л.
Как приготовить:
- Лук нарезать мелко и обжарить на масле. Добавить нарезанную кубиком курицу, через 5-7 минут – нарезанные шампиньоны. Посолить, поперчить и тушить до испарения влаги.
- В сотейнике обжарить муку, добавить сливки и довести до кипения. Готовый соус добавить к курице с грибами и перемешать все.
- Переложить бульон в тарталетки, посыпать сыром и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов на 5 минут.