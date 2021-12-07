Тарталетки на Новый год-2022: среди них – яркие "Тигрята"

Тарталетки прекрасны во всем, начиная от внешнего вида, заканчивая вкусовым разнообразием.

Еще тарталетки универсальные: они могут быть отличной холодной закуской на новогоднем столе, а могут – горячей, когда они заполняются жульеном и запекаются.

Тарталетки на Новый год-2022 / Фото: freepik.com

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Для соуса к жульену от recepty__kulinariy нужны сливки и рисовая мука, в тарталетки с кальмарами и креветками от iamcookru добавляется свежий огурец и твердый сыр.

Тарталетки "Тигрята" по рецепту ksy.meaals украшаются, кроме прочего, вареной морковью.

Тарталетки "Тигрята"

Тарталетки "Тигрята" / Фото: instagram.com/ksy.meaals

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Ингредиенты на 7-9 тарталеток:

Вареная морковь – 2 шт.

Ветчина – 100 г

Плавленый сыр – 75

Сметана или майонез – 2 ст. л.

Зелень, специи

Для украшения:⠀

Майонез, маслины, сыр твердый, ветчина

Как приготовить:

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Сыр размять вилкой в тарелке. Нарезать маленькими кубиками ветчину. Добавить зелень, специи и майонез, все перемешать и начинить тарталетки. Нарезать немного моркови кружочками для "ушек", остальное натереть на терке. Уложить морковные "ушки", затем натертую морковь. "Глаза" и "полоски" сделать из маслин. Положить немного майонеза на "ушки" и "бороду", посыпать тертым сыром. "Носик" вырезать из ветчины.

Тарталетки с креветками и кальмарами

Тарталетки с креветками и кальмарами / Фото: instagram.com/iamcookru/

Ингредиенты:

Тарталетки песочные – 10 шт.

Кальмар – 1 шт.

Креветки (хвосты) – 15 шт.

Огурец свежий – 80 г

Лук зеленый – 1 шт.

Чеснок – 1 зубчик

Майонез – 1 ст. л.

Соль и перец – по вкусу

Сыр твердый – 80 г

Петрушка – несколько веточек

Как приготовить:

Залить кальмара кипятком, промыть и удалить хитиновую пластину. Снова залить кипятком и оставить на несколько минут. Размороженные вареные креветки очистить и нарезать. Нарезать кальмара. Добавить нарезанные огурцы и зеленый лук, а также тертый сыр и измельченный чеснок. Посолить, поперчить по вкусу и заправить майонезом. Выложить начинку в тарталетки и украсить зеленью.

Жульен в тарталетках

Жульен в тарталетках / Фото: instagram.com/recepty__kulinariya

Ингредиенты:

Куриное филе, шампиньоны – по 500 г

Лук – 100 г

Сливки – 250 г

Мука рисовая – 2 ст. л.

Сыр – 50 г

Соль, перец – по вкусу

Тарталетки – 20 шт.

Масло оливковое – 1 ч. л.

Как приготовить: