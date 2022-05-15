Уха на костре – правила идеального блюда и рецепт от рыбаков

Если в наличии есть котелок и возможность использовать его под открытым небом, то можно приготовить очень много вкусного.
Наваристый кулеш и уха стоят в этом списке на первых позициях.
Как приготовить уху на костре
Для этого рецепта будет использоваться мелкая рыбешка и судак. Последний, выпотрошенный и вымытый, должен полежать в соли минут 10-15.
Мелкую рыбешку нужно завернуть в несколько слоев марли, завязать и отварить – бульон получится насыщенней.
Правильная уха должна быть прозрачной, поэтому периодически снимайте пену. Покрупнее, а именно полукольцами, режьте лук. Лук лучше вымыть и не чистить от шелухи.
Рецепт с канала готовит Никита Сергеевич.
Уха на костре из судака
Ингредиенты:
- 2,5 л воды;
- мелкая рыба;
- 5 шт. картофеля;
- судак;
- по 1 шт. лука, моркови;
- корень сельдерея;
- лавровый лист, душистый перец, соль, петрушка.
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Как приготовить:
- Рыбу сложить в несколько слоев марли, завязать и опустить в холодную воду.
- Картофель крупно нарезать. У лука срезать корешки, шелуху не очищать, нарезать полукольцами, морковь нарезать полукольцами, сельдерей – крупно.
- Снять пену с рыбного бульона, достать рыбу. Долить воды, довести до кипения и добавить овощи.
- Очистить судака. Отрезать плавники, из головы достать жабры и убрать внутренности. Хорошо промыть и нарезать.
- Рыбу засолить за 15 минут до приготовления в одной столовой ложке соли. Добавить к бульону. Готовить 15 минут.
- За 5 минут до готовности добавить лавровый лист и душистый перец.
- Снять пену, готовить 5 минут. Довести до вкуса солью.
- По желанию добавить 50 граммов водку и затушить полено в ухе.
- Подавать с петрушкой.
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