Уха на костре – правила идеального блюда и рецепт от рыбаков

Если в наличии есть котелок и возможность использовать его под открытым небом, то можно приготовить очень много вкусного.

Наваристый кулеш и уха стоят в этом списке на первых позициях.

Как приготовить уху на костре

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Для этого рецепта будет использоваться мелкая рыбешка и судак. Последний, выпотрошенный и вымытый, должен полежать в соли минут 10-15.

Мелкую рыбешку нужно завернуть в несколько слоев марли, завязать и отварить – бульон получится насыщенней.

Правильная уха должна быть прозрачной, поэтому периодически снимайте пену. Покрупнее, а именно полукольцами, режьте лук. Лук лучше вымыть и не чистить от шелухи.

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Рецепт с канала готовит Никита Сергеевич.

Уха на костре из судака

Рецепт ухи на судаке / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

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2,5 л воды;

мелкая рыба;

5 шт. картофеля;

судак;

по 1 шт. лука, моркови;

корень сельдерея;

лавровый лист, душистый перец, соль, петрушка.

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Как приготовить:

Рыбу сложить в несколько слоев марли, завязать и опустить в холодную воду. Картофель крупно нарезать. У лука срезать корешки, шелуху не очищать, нарезать полукольцами, морковь нарезать полукольцами, сельдерей – крупно. Снять пену с рыбного бульона, достать рыбу. Долить воды, довести до кипения и добавить овощи. Очистить судака. Отрезать плавники, из головы достать жабры и убрать внутренности. Хорошо промыть и нарезать. Рыбу засолить за 15 минут до приготовления в одной столовой ложке соли. Добавить к бульону. Готовить 15 минут. За 5 минут до готовности добавить лавровый лист и душистый перец. Снять пену, готовить 5 минут. Довести до вкуса солью. По желанию добавить 50 граммов водку и затушить полено в ухе. Подавать с петрушкой.

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