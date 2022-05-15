Юшка на багатті – правила ідеальної страви та рецепт від рибалок

Якщо є казанок і можливість використовувати його просто неба, то можна приготувати дуже багато смачного.
Наваристий куліш і юшка стоять у цьому списку на перших позиціях.
Як приготувати юшку на багатті
Для цього рецепта використовуватиметься дрібна рибка і судак. Останній, випотрошений і вимитий, має полежати в солі хвилин 10-15.
Дрібну рибку потрібно загорнути у кілька шарів марлі, зав'язати та відварити – бульйон буде насиченішим.
Правильна юшка має бути прозорою, тому періодично знімайте піну. Крупніше, а саме півкільцями, ріжте цибулю. Цибулю краще вимити та не чистити від лушпиння.
Рецепт з каналу готує Микита Сергійович.
Юшка на багатті із судака
Інгредієнти:
- 2,5 л води;
- дрібна риба;
- 5 штук. картоплі;
- судак;
- по 1 шт. цибулі, моркви;
- корінь селери;
- лаврове листя, духмяний перець, сіль, петрушка.
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Як приготувати:
- Рибу скласти у кілька шарів марлі, зав'язати та опустити у холодну воду.
- Картоплю крупно нарізати. У цибулі зрізати хвостики, лушпиння не очищати, нарізати півкільцями, моркву нарізати півкільцями, селеру – крупно.
- Піну з рибного бульйону, дістати рибу. Долити води, довести до кипіння та додати овочі.
- Судака почистити. Відрізати плавники, з голови дістати зябра і прибрати нутрощі. Добре промити та нарізати.
- Рибу засолити за 15 хвилин до приготування однією столовою ложкою солі. Додати до бульйону. Готувати 15 хвилин.
- За 5 хвилин до готовності додати лаврове листя та духмяний перець.
- Зняти піну, готувати 5 хвилин. Довести до смаку сіллю.
- На бажання додати 50 грамів горілки й загасити поліно у юшці.
- Подавати з петрушкою.
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