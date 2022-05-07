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Кулеш на костре – рецепт с секретными ингредиентами, несправедливо забытыми

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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7 мая, 12:02
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Именно их добавляли несколько столетий тому назад. Традиционно кулеш готовится с пшеном, не забудьте его хорошо промыть
Как приготовить кулеш на костре
Как приготовить кулеш на костре / Фото: instagram.com/yanina_panhcenko

Обычно, когда устраиваются пикники и вылазки, то первым делом речь идет о шашлыке. И если вам не доводилось пробовать кулеш, приготовленный в казане, то это нужно срочно исправлять.

Это одно из самых известных блюд украинской кухни, исконная еда воинов и путешественников.

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Основные ингредиенты – сало, пшено и вода. Сегодня в него можно добавить немного свинины и обжаренный лук.

И наконец, секретные ингредиенты. Первый – веточка вербы, которая закладывается в казан после того, как пшено залито водой. Второй – кусочек старого сала, перетертый с чесноком. Это все сделает ваш кулеш особенным.

На канале Жить хорошо не указывали количество ингредиентов, ведь кулеш – это наваристый суп или жидкая каша, во всяком случае его так называет автор рецепта.

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Понятно одно, что кулеш варится с хорошим настроением, а вот количество продуктов мы предлагаем свое.

Кулеш на костре с пшеном

Кулеш на костре
Кулеш на костре / Фото: instagram/dudnikinna18

Ингредиенты:

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  • 300 г сала;
  • 3 шт. лука;
  • 1 кг пшена;
  • 8 шт. картофеля;
  • 4 яйца;
  • кусочек старого сала;
  • 500-600 г мяса;
  • 5 зуб. чеснока;
  • соль, перец, петрушка, зеленый лук.

Как сделать шурпу в кастрюле на плите и на костре – читайте здесь.

Способ приготовления:

  1. Сало нарезать мелко и обжарить в казане. Тем временем нарезать лук и добавить к салу. Обжарить до зарумянивания.
  2. Добавить мясо и залить водой. Дать закипеть.
  3. Добавить нарезанный картофель и промытое пшено. Обуглить несколько палочек вербы и положить в казан.
  4. Добавить специи и готовить 30-40 минут, периодически перемешивая.
  5. Нарезать зелень и соединить с яйцами, перемешать.
  6. Старое сало перетереть с чесноком.
  7. Яйца с зеленью добавить к кулешу, перемешать. Добавить сало с чесноком. Готовить еще несколько минут, посолить и снять казан с огня.

Как готовит кулеш автор рецепта – смотрите в видео ниже.

А здесь узнаете о старинном рецепте украинской перловой юшки с сушеными грибами.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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