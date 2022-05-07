Кулеш на костре – рецепт с секретными ингредиентами, несправедливо забытыми

Именно их добавляли несколько столетий тому назад. Традиционно кулеш готовится с пшеном, не забудьте его хорошо промыть

Как приготовить кулеш на костре / Фото: instagram.com/yanina_panhcenko

Обычно, когда устраиваются пикники и вылазки, то первым делом речь идет о шашлыке. И если вам не доводилось пробовать кулеш, приготовленный в казане, то это нужно срочно исправлять.

Это одно из самых известных блюд украинской кухни, исконная еда воинов и путешественников.

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Основные ингредиенты – сало, пшено и вода. Сегодня в него можно добавить немного свинины и обжаренный лук.

И наконец, секретные ингредиенты. Первый – веточка вербы, которая закладывается в казан после того, как пшено залито водой. Второй – кусочек старого сала, перетертый с чесноком. Это все сделает ваш кулеш особенным.

На канале Жить хорошо не указывали количество ингредиентов, ведь кулеш – это наваристый суп или жидкая каша, во всяком случае его так называет автор рецепта.

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Понятно одно, что кулеш варится с хорошим настроением, а вот количество продуктов мы предлагаем свое.

Кулеш на костре с пшеном

Кулеш на костре / Фото: instagram/dudnikinna18

Ингредиенты:

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300 г сала;

3 шт. лука;

1 кг пшена;

8 шт. картофеля;

4 яйца;

кусочек старого сала;

500-600 г мяса;

5 зуб. чеснока;

соль, перец, петрушка, зеленый лук.

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Способ приготовления:

Сало нарезать мелко и обжарить в казане. Тем временем нарезать лук и добавить к салу. Обжарить до зарумянивания. Добавить мясо и залить водой. Дать закипеть. Добавить нарезанный картофель и промытое пшено. Обуглить несколько палочек вербы и положить в казан. Добавить специи и готовить 30-40 минут, периодически перемешивая. Нарезать зелень и соединить с яйцами, перемешать. Старое сало перетереть с чесноком. Яйца с зеленью добавить к кулешу, перемешать. Добавить сало с чесноком. Готовить еще несколько минут, посолить и снять казан с огня.

Как готовит кулеш автор рецепта – смотрите в видео ниже.

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