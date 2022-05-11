Вкуснейшие трубочки из лаваша к завтраку – подаются очень горячими

Начнем с того, что домашний лаваш – это очень быстро и просто. Если у вас лежит уже готовый, то обязательно приготовьте к завтраку эти трубочки.

Они обжариваются в смеси из молока и яиц и подавайте их сразу же.

Трубочки из лаваша с яичной начинкой

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На странице plushki_i предлагают начинить трубочки вареными яйцами, тертым сыром и зеленью, с этим можно экспериментировать, учитывая свои предпочтения.

При желании трубочки можно превратить в отличную запеканку. Сложите их в форму, добавьте сметану, тертый сыр, зелень и отправьте в духовку.

Трубочки из лаваша с начинкой

Трубочки из лаваша с начинкой

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Ингредиенты:

яйца – 2 вареных, 2 сырых;

сыр – 100 г;

лаваш – 1 шт.

сметана – 2 ст. л.;

молоко – 6 ст. л.;

зеленый лук, укроп.

Здесь узнаете, как сделать конвертики из лаваша с начинкой.

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Как приготовить:

Вареные яйца натереть на крупной терке. Добавить тертый сыр и нарезанную зелень. Посолить, поперчить, добавить сметану и хорошо перемешать. Лаваш нарезать на прямоугольники. На один край выложить начинку, свернуть трубочкой. Смешать сырые яйца и молоко. Каждую трубочку обмакнуть в смесь, обжарить на растительном масле с двух сторон до готовности. Подавать горячими.

Рецепт горячих роллов, для которых тоже нужен лаваш, читайте тут.