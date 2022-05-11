Вкуснейшие трубочки из лаваша к завтраку – подаются очень горячими

Начнем с того, что домашний лаваш – это очень быстро и просто. Если у вас лежит уже готовый, то обязательно приготовьте к завтраку эти трубочки.
Они обжариваются в смеси из молока и яиц и подавайте их сразу же.
Трубочки из лаваша с яичной начинкой
На странице plushki_i предлагают начинить трубочки вареными яйцами, тертым сыром и зеленью, с этим можно экспериментировать, учитывая свои предпочтения.
При желании трубочки можно превратить в отличную запеканку. Сложите их в форму, добавьте сметану, тертый сыр, зелень и отправьте в духовку.
Трубочки из лаваша с начинкой
Трубочки из лаваша с начинкой
Ингредиенты:
- яйца – 2 вареных, 2 сырых;
- сыр – 100 г;
- лаваш – 1 шт.
- сметана – 2 ст. л.;
- молоко – 6 ст. л.;
- зеленый лук, укроп.
Здесь узнаете, как сделать конвертики из лаваша с начинкой.
⠀
Как приготовить:
- Вареные яйца натереть на крупной терке. Добавить тертый сыр и нарезанную зелень.
- Посолить, поперчить, добавить сметану и хорошо перемешать.
- Лаваш нарезать на прямоугольники. На один край выложить начинку, свернуть трубочкой.
- Смешать сырые яйца и молоко.
- Каждую трубочку обмакнуть в смесь, обжарить на растительном масле с двух сторон до готовности. Подавать горячими.
Рецепт горячих роллов, для которых тоже нужен лаваш, читайте тут.