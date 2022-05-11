Смачні трубочки з лаваша до сніданку – подаються дуже гарячими

Почнемо з того що домашній лаваш – це дуже швидко та просто. Якщо у вас вже готовий, то обов'язково приготуйте до сніданку ці трубочки.

Вони обсмажуються в суміші з молока та яєць і подавайте їх одразу ж.

Трубочки з лаваша з яєчною начинкою

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На сторінці plushki_i пропонують начинити трубочки вареними яйцями, тертим сиром і зеленню, з цим можна експериментувати, враховуючи свої уподобання.

На бажання трубочки можна перетворити на чудову запіканку. Складіть їх у форму, додайте сметану, тертий сир, зелень і відправте в духовку.

Трубочки з лаваша з начинкою

Трубочки з лаваша з начинкою

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Інгредієнти:

яйця – 2 варені, 2 сирі;

сир – 100 г;

лаваш – 1 шт.

сметана – 2 ст. л.;

молоко – 6 ст. л.;

зелений лук, кріп.

Тут дізнаєтеся, як зробити конвертики з лаваша з начинкою.

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Як приготувати:

Варені яйця крупно натерти. Додати тертий сир та нарізану зелень. Посолити, поперчити, додати сметану й добре перемішати. Лаваш порізати на прямокутники. На один край викласти начинку, звернути трубочкою. Змішати сирі яйця та молоко. Кожну трубочку вмочити в суміш, обсмажити на олії з двох боків до готовності. Подавати гарячими.

Рецепт гарячихі ролів, для яких теж потрібний лаваш, читайте тут.